¿Lo frena la China? El motivo por el que Icardi duda en volver a Argentina

Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran actualmente en las islas Maldivas junto a la madre de la actriz, un amigo de ella y su pareja, luego de haber visitado Japón. Aunque el plan original del futbolista y la actriz contemplaba un paso por Turquía antes de aterrizar en Argentina durante junio, un conflicto legal de larga data pone en duda el retorno.

La intención primordial era aprovechar los días libres que otorga el Mundial de fútbol para que el deportista pudiera reencontrarse con sus hijas y pasar tiempo con ellas, pero la realidad judicial impone otras condiciones.

La periodista Naiara Vecchio dio a conocer que la situación es crítica debido a compromisos financieros incumplidos que complican los planes de la pareja. Según la información difundida por la colega, "Icardi analiza no venir a Argentina en vacaciones de invierno porque quiere garantías para salir del país: debe la cuota alimentaria desde hace más de un año".

En visitas previas al territorio nacional, el jugador ya se había visto obligado a saldar deudas pendientes para poder asegurar su regreso hacia Turquía sin mayores inconvenientes legales.

Por su parte, la abogada Ana Rosenfeld se refirió al tema en el programa Infama y fue tajante sobre la actualidad financiera del delantero. La letrada confirmó que, a pesar de que el deportista tiene embargada la denominada casa de los sueños por este mismo motivo, "las cuotas alimentarias continúan adeudadas y Mauro Icardi debería ponerse al día".

El horizonte marca que el próximo tres de junio se llevará a cabo una audiencia presencial en Buenos Aires. En ese encuentro, las abogadas de las partes y Rosenfeld buscarán acordar cómo será el régimen de visitas para las menores durante el próximo receso invernal.

El panorama profesional también suma presión a la decisión final de Icardi. Su contrato con el club Galatasaray termina el 30 de junio y la institución ya le habría propuesto renovar el vínculo por la mitad de su salario actual. Ante este escenario, el atacante cuenta con una propuesta de River Plate y otra proveniente del fútbol árabe para continuar su carrera.

Respecto a esta encrucijada, Rosenfeld opinó que sería "todo mucho más fácil si Mauro Icardi decide jugar en Argentina para mantener un régimen de visitas". No obstante, las versiones actuales indican que él buscaría permanecer en Europa, específicamente en Italia, con la intención de colaborar en una supuesta restitución internacional de las niñas.