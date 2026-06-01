El detalle en la habitación de Messi en Kansas que ilusiona a la Argentina

La ilusión argentina aterrizó en Kansas con la llegada de Lionel Messi y Rodrigo De Paul. El astro rosarino fue de los últimos en sumarse a la delegación en el Hotel Origin de Missouri tras un viaje en chárter desde Fort Lauderdale.

Al bajar del avión recibió un especial abrazo de Marito Di Stéfano y luego ingresó al hotel junto a De Paul que vestía una gorra y camiseta blanca sin mangas. Allí los esperaba el preparador físico Luis Martín mientras los jugadores posaban con un hombre de camiseta argentina delante de una pared decorada.

Un acontecimiento particular en la puerta del alojamiento del número 10 causó furor entre los fanáticos. El número asignado es el 202 y en redes sociales nacieron comparaciones con lo sucedido en la Universidad de Qatar en Doha.

En aquel búnker durmió en la habitación 201 cuya suma daba tres por la tercera estrella mundialista. Ahora el resultado es cuatro y alimenta el sueño del nuevo trofeo que busca el conjunto de Scaloni en su excursión por Norteamérica. El jugador del Inter Miami dormirá solo como lo hace desde que el Kun Agüero dejó el equipo pero su cuarto personalizado con colores nacionales será el sitio para el mate y el truco.

Al lado del capitán estarán sus amigos cercanos en la habitación 203 identificada con sus nombres. Allí se instalaron De Paul y Nicolás Otamendi quien es el flamante refuerzo de River Plate tras su salida del Benfica. El defensor compartió imágenes de su desembarco y un video del interior del cuarto que cuenta con dos camas, armario, pisos de madera oscura y ventanas con cortinas claras al escribir "Hola, Kansas" en su cuenta de Instagram.

El plantel completo iniciará las prácticas este lunes en el Compass Minerals National Performance Center del Sporting Kansas City. Antes del estreno la selección jugará ante Honduras el sábado seis de junio en el Kyle Field de Texas ante más de 102.000 espectadores. El martes nueve de junio enfrentará a Islandia en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn en Alabama.

El camino en el Grupo J iniciará el martes 16 de junio a las 22:00 ante Argelia en el Arrowhead Stadium casa de los Chiefs de la NFL. La agenda sigue el lunes 22 de junio a las 14:00 contra Austria en el Dallas Stadium y cierra el sábado 27 de junio a las 23:00 ante Jordania en Texas. El cuerpo técnico tiene tiempo hasta el 15 de junio para realizar modificaciones en su lista definitiva.