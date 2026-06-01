Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos tras meses en Turquía

La espera terminó para Benjamín Vicuña, quien finalmente pudo abrazar a sus hijos menores tras pasar más de 60 días alejados. Amancio y Magnolia regresaron a la Argentina acompañados por su hermana mayor Rufina y su niñera para disfrutar del tiempo en familia. Mientras tanto, la China Suárez y Mauro Icardi se encuentran en Japón con planes de seguir viaje hacia las Islas Maldivas antes de su retorno al país.

El domingo 31 de mayo fue el escenario ideal para una salida por las calles de Recoleta antes de que el actor cumpliera con su función teatral de Secreto en la Montaña. En sus redes sociales, el artista capturó la esencia de la jornada con una foto donde se ve a los cinco hermanos caminando juntos, destacándose el mayor llevando de la mano al más pequeño.

Para acompañar la imagen, Vicuña eligió una reflexión de Albert Camus al escribir que "La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado" mientras mostraba un video de Amancio divirtiéndose con una limonada.

Este reencuentro era el momento más anhelado por el protagonista, quien en diversas oportunidades manifestó lo difícil que le resultaba estar lejos de sus hijos por tanto tiempo.

Sobre su sinceridad ante el público por las demoras en el regreso de los niños, el actor había expresado anteriormente "No la voy a caretear". El acuerdo previo con su ex pareja estipulaba que los menores viajaran al menos una vez al mes, pero en esta ocasión la espera se extendió y las videollamadas ya no resultaban suficientes.

En cuanto al vínculo familiar, el actor admitió que todavía no ha podido recuperar una buena relación con la madre de sus hijos menores, aunque mantiene la esperanza de lograrlo pronto.