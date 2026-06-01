Una situación tan insólita como inesperada se vivió durante un partido de la Segunda División de Ecuador, cuando un futbolista fue atropellado por un carrito médico en pleno encuentro y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

El protagonista fue Edison Caicedo, jugador de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, que enfrentaba a El Nacional cuando ocurrió el accidente. Todo sucedió mientras el vehículo de asistencia trasladaba en camilla a otro futbolista lesionado.

Según mostraron las imágenes de la transmisión oficial, Caicedo estaba concentrado escuchando las indicaciones de su entrenador y caminaba sin advertir la cercanía del carrito. Al mismo tiempo, el conductor tampoco se percató de la presencia del jugador y terminó impactándolo de lleno.

El choque provocó sorpresa inmediata entre futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos y espectadores, que no podían creer lo ocurrido. Incluso, varios jugadores reaccionaron con gestos de preocupación al observar la caída del futbolista tras el golpe.

A pesar del fuerte impacto, el episodio no pasó a mayores. Caicedo logró recuperarse rápidamente, recibió asistencia médica y pudo continuar disputando el encuentro sin complicaciones físicas de gravedad.

El video del momento recorrió distintas plataformas digitales y generó miles de reacciones por lo inusual de la escena. Muchos usuarios calificaron el hecho como uno de los bloopers futbolísticos más llamativos del año, mientras que otros cuestionaron la falta de atención tanto del conductor como del jugador involucrado.

El accidente ocurrió en medio de un partido que transcurría con normalidad y terminó convirtiéndose en una de las imágenes deportivas más comentadas de las últimas horas en Sudamérica.