La investigación judicial sobre el Acueducto Gran Tulum, una de las obras hídricas más importantes ejecutadas durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac, sumó un nuevo elemento que podría profundizar el análisis de la causa. Se trata de un informe técnico elaborado en junio de 2020, en pleno desarrollo de los trabajos, que fue incorporado mediante una ampliación de denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal.

La presentación sostiene que el documento detectó observaciones técnicas en los caños de polietileno de alta densidad (PEAD) y en el sistema de electrofusión utilizado para unirlos durante la construcción del acueducto. A partir de ello, el denunciante pidió que la Justicia determine quiénes conocieron esas advertencias y qué decisiones se adoptaron mientras la obra continuaba avanzando.

La ampliación fue presentada por el abogado Marcelo Arancibia y se incorporó al expediente que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la ejecución del proyecto. Según la denuncia, el informe constituye una prueba relevante porque las observaciones técnicas habrían sido detectadas durante la construcción de la obra y no con posterioridad a su finalización.

El documento fue elaborado por Industrias Metalúrgicas Jaime sobre caños provistos por la empresa Krah América Latina y utilizados en distintos sectores del Acueducto Gran Tulum. El análisis incluyó inspecciones visuales, ensayos de ultrasonido y pruebas sobre las uniones realizadas mediante electrofusión.

De acuerdo con la presentación judicial, el estudio habría detectado discontinuidades en las soldaduras, posibles deficiencias en el ensamblaje de los caños y observaciones relacionadas con la confiabilidad del sistema. La denuncia sostiene además que en los trabajos participaron representantes de la contratista MAPAL S.A., personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y técnicos encargados del control de calidad.

La principal hipótesis planteada en la ampliación es que funcionarios, inspectores y responsables técnicos que participaron en la ejecución del proyecto durante la gestión de Sergio Uñac habrían tenido conocimiento de esas observaciones mientras la obra se encontraba en marcha. Pese a ello, sostiene el denunciante, los trabajos continuaron, se emitieron certificaciones y se autorizaron pagos vinculados a la construcción.

Una obra emblemática bajo la lupa

El Acueducto Gran Tulum fue presentado como una de las principales inversiones en infraestructura hídrica de la gestión anterior. El proyecto tuvo como objetivo mejorar el abastecimiento de agua potable para el Gran San Juan mediante la construcción de un sistema de transporte de gran escala destinado a fortalecer el servicio en distintos departamentos.

Precisamente por la magnitud de la obra y el volumen de recursos públicos comprometidos, la incorporación de un informe técnico elaborado durante su ejecución adquiere relevancia dentro de la investigación judicial.

Según la denuncia, la Fiscalía debería determinar quién recibió formalmente el documento, qué tratamiento administrativo tuvo dentro de los organismos involucrados y si se adoptaron medidas correctivas frente a las observaciones detectadas.

Para ello, se solicitó la incorporación formal del informe como prueba, la citación de ingenieros, inspectores y técnicos que participaron en su elaboración, y el requerimiento de expedientes administrativos relacionados con las certificaciones emitidas durante la ejecución del proyecto.

Qué busca establecer la investigación

Otro de los puntos incluidos en la ampliación apunta a la empresa Krah América Latina, proveedora de los caños utilizados en la obra. La denuncia solicita investigar qué especificaciones técnicas fueron aportadas durante el proceso de contratación, si existieron advertencias previas sobre el material suministrado y cuál fue el grado de conocimiento que tuvieron los distintos actores involucrados.

A partir de estos elementos, el denunciante pidió que se analicen posibles responsabilidades vinculadas con delitos como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, falsedad ideológica y fraude contra la administración pública.

Sin embargo, la presentación constituye una ampliación de denuncia y no implica que existan imputaciones ni responsabilidades penales determinadas. La incorporación del informe técnico busca precisamente que la Justicia avance en la reconstrucción de los hechos y determine si las observaciones detectadas en 2020 tenían entidad suficiente para comprometer la aptitud de los materiales utilizados y si las decisiones adoptadas durante la ejecución de la obra se ajustaron a los procedimientos correspondientes.

La causa continúa en etapa investigativa y ahora la atención está puesta en establecer quiénes conocieron el contenido de ese informe elaborado hace seis años y qué medidas tomaron frente a las advertencias técnicas registradas durante la construcción del Acueducto Gran Tulum.