El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el pronóstico para la ciudad de San Juan, el cual indica un cambio significativo en las condiciones del tiempo a partir de la tarde del sábado 16 de mayo, con la llegada de lluvias y un marcado descenso de las temperaturas.

Durante la mañana del sábado se registrarán lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 %. La temperatura se mantendrá en 8 °C, mientras que el viento soplará desde el sur con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que alcanzarán los 51 a 59 km/h.

En la tarde del sábado las lluvias se generalizarán, con una probabilidad de precipitación que ascenderá al rango de 40 a 70 %. La temperatura llegará a los 11 °C, aunque la sensación térmica será inferior debido al viento del sector sudeste, que soplará de 32 a 41 km/h con ráfagas de 60 a 69 km/h.

Hacia la noche del sábado volverán las lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10 y 40 %. La temperatura descenderá a 7 °C, el viento será del sudeste a 23-31 km/h y las ráfagas se reducirán ligeramente a 42-50 km/h.

El domingo 17 de mayo comenzará la madrugada con lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación de 10 a 40 %, con una temperatura de 5 °C. Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia caerá a 0-10 % y la temperatura bajará aún más, llegando a 4 °C, con viento del sur de 13 a 22 km/h. Por la tarde estará mayormente nublado, sin lluvias significativas (0-10 % de probabilidad), y la temperatura alcanzará los 11 °C. Finalmente, la noche del domingo será parcialmente nublada, sin probabilidad de precipitación (0 %), con un descenso térmico a 6 °C y viento más débil del sudeste, de 7 a 12 km/h. No se prevén ráfagas significativas para esta jornada.