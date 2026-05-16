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Pronóstico del tiempo para San Juan para el sábado 16 y domingo 17 de mayo
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el pronóstico para la ciudad de San Juan, el cual indica un cambio significativo en las condiciones del tiempo a partir de la tarde del sábado 16 de mayo, con la llegada de lluvias y un marcado descenso de las temperaturas.
Durante la mañana del sábado se registrarán lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 %. La temperatura se mantendrá en 8 °C, mientras que el viento soplará desde el sur con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que alcanzarán los 51 a 59 km/h.
En la tarde del sábado las lluvias se generalizarán, con una probabilidad de precipitación que ascenderá al rango de 40 a 70 %. La temperatura llegará a los 11 °C, aunque la sensación térmica será inferior debido al viento del sector sudeste, que soplará de 32 a 41 km/h con ráfagas de 60 a 69 km/h.
Hacia la noche del sábado volverán las lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10 y 40 %. La temperatura descenderá a 7 °C, el viento será del sudeste a 23-31 km/h y las ráfagas se reducirán ligeramente a 42-50 km/h.
El domingo 17 de mayo comenzará la madrugada con lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación de 10 a 40 %, con una temperatura de 5 °C. Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia caerá a 0-10 % y la temperatura bajará aún más, llegando a 4 °C, con viento del sur de 13 a 22 km/h. Por la tarde estará mayormente nublado, sin lluvias significativas (0-10 % de probabilidad), y la temperatura alcanzará los 11 °C. Finalmente, la noche del domingo será parcialmente nublada, sin probabilidad de precipitación (0 %), con un descenso térmico a 6 °C y viento más débil del sudeste, de 7 a 12 km/h. No se prevén ráfagas significativas para esta jornada.