Desarticularon un punto de venta de droga en el Barrio Las Rosas de Capital

Efectivos de la Policía Federal allanaron una vivienda en Capital y sorprendieron a las sospechosas mientras fraccionaban cocaína y marihuana para su comercialización. Secuestraron balanzas, dinero en efectivo y elementos de corte.

La lucha contra el tráfico de estupefacientes en San Juan sumó un nuevo capítulo el miércoles de esta semana en el departamento Capital, cuando personal de la Policía Federal Argentina logró desarticular un punto de venta de drogas que funcionaba en el interior del Barrio Las Rosas.

La investigación, que venía siguiendo los movimientos de una vivienda de la zona, culminó con un allanamiento ejecutado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan. Al ingresar al domicilio, los uniformados sorprendieron a dos mujeres mayores de edad en plena tarea ilícita, ya que se encontraban fraccionando las sustancias prohibidas en pequeñas dosis para su posterior comercialización, lo que permitió su inmediata aprehensión.

Según fuentes vinculadas a la causa, una de las detenidas está sindicada como la presunta líder y organizadora de la actividad, encargada de coordinar la distribución de la droga junto a la otra mujer aprehendida. Ambas fueron atrapadas en flagrancia, lo que aceleró los procedimientos judiciales.

Durante la requisa exhaustiva del inmueble, los efectivos federales secuestraron una importante cantidad de cocaína y cannabis sativa, conocida como marihuana. Además de los estupefacientes, se incautaron diversos elementos que vincularon directamente a las mujeres con el narcomenudeo: balanzas de precisión, útiles destinados al corte y fraccionamiento de las dosis, y una suma de dinero en efectivo cuyo monto exacto aún se evalúa.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Garantías, a cargo de la jueza subrogante doctora Eliana Beatríz Ratta Rivas. La investigación previa fue impulsada por la Fiscalía Federal de San Juan, bajo la tutoría del doctor Francisco Maldonado y la dirección de la doctora Carolina Menéndez, perteneciente al Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos. Las dos mujeres quedaron a disposición de la justicia federal, mientras los peritos analizan los elementos secuestrados para determinar el alcance de la red de distribución que operaba en el corazón del departamento Capital.