Carla Peterson contó cómo fue su casamiento sin invitados ni anillos

Carla Peterson visitó el programa Otro día perdido y dejó a todos sin palabras al narrar las particularidades de su casamiento con Martín Lousteau. La actriz rememoró que el evento ocurrió en Estados Unidos mientras el economista cursaba en la Universidad de Yale y ella estaba en la dulce espera. Con mucha simpatía, Peterson admitió que "Yo soy esa señora, sí, sí. Me casé. No sabía que me iba a casar ese día".

La razón detrás del apuro no fue una cena romántica, sino un trámite administrativo necesario para la vida en el exterior. La artista detalló el contexto diciendo que "Estaba en Yale, Martín, mi marido. Estaba embarazada" y profundizó sobre el motivo legal al explicar que "Teníamos que tener un seguro médico y bueno… era más sencillo si éramos casados. Entonces fuimos y yo podía estudiar también en la universidad".

Lo que empezó como una consulta terminó en una boda instantánea cuando un empleado les preguntó "¿Se quieren casar ahora?" a lo que ellos respondieron con total naturalidad "Y bueno, casémonos ahora".

El look de la novia estuvo muy lejos de los encajes y las sedas tradicionales. Peterson recordó que ese viernes tenía "Una panza enorme. Pero yo a la noche me tenía que ir, tenía entradas para ir a ver un musical en Manhattan". Tampoco hubo grandes despliegues de producción ni invitados presentes.

Según sus palabras, fue un momento "Sin anillos, sin testigo. Tengo ocho fotos de ese día" y aclaró que "Me juntaba con un amigo coreógrafo a ver una obra de teatro. Sin anillos, sin testigos… Tengo ocho fotos de ese día. Tenía la cámara porque me iba a pasear".

Incluso la noche de bodas tuvo un giro cómico, ya que la actriz terminó descansando lejos de su esposo. "Dormí con mi amigo coreógrafo en un hotel", reveló entre risas al referirse a sus planes previos en la ciudad. A pesar de lo bizarro del relato, Carla guarda un cariño inmenso por aquel día y conserva una prenda especial. "Tengo guardado el shortcito de jean: es mi vestido de novia", confesó emocionada sobre su particular atuendo, cerrando su historia con una reflexión muy personal al asegurar que "Pero para mí sí fue romántico".