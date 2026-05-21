El hermano de la Tota Santillán reveló quién robó las pertenencias de la casa

Horacio Carías atraviesa un momento de profunda angustia tras descubrir que su hogar en Luján fue completamente desvalijado. El hermano de la Tota Santillán relató en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live el calvario que vivió al regresar de una internación médica y encontrarse con su propiedad destrozada.

Según sus palabras, "no me siento nada bien porque me dejaron en pampa y la vía, me está ayudando gente acá en Luján. Me rompieron todo, eso es maldad y me tiraron todo por el piso. Lo que no se llevaron lo rompieron, no me dejaron ni un calzoncillo".

El robo ocurrió en un marco temporal muy específico que el damnificado no considera casual. El hombre explicó que "yo estuve internado 10 días en una clínica y tenían ese dato, entonces me desvalijaron. Cuando salí de la internación me encontré con esto y tuvieron 10 días para hacer todo". La magnitud del daño fue total y lo dejó en una situación de extrema vulnerabilidad, al punto de afirmar que "no tengo ni dónde comer ni dónde tomar algo. Yo sé quién está detrás de todo esto".

La principal sospecha de Carías vincula este ataque con la causa judicial que investiga la muerte de su hermano, ocurrida el 22 de septiembre de 2024. El foco de los delincuentes parece haber estado puesto en dispositivos de almacenamiento de datos.

El hermano del conductor detalló que "se llevaron pendrives y para mí es por lo que salió en los medios hace unos meses. Me llevaron hasta los cables y no me dejaron nada". Sin embargo, aclaró que los atacantes no habrían obtenido lo que buscaban.

Sobre los objetos sustraídos, el entrevistado precisó que "no puedo entender lo que pasó. No sabés cómo me dieron vuelta todo. Yo no tenía acá el pendrive ese que buscaron, pero se llevaron otros. Se llevaron pendrives que no tenían lo que ellos buscaban. Mi hermano siempre me daba cosas, pero no se llevaron nada que les sirva. El verdadero pendrive importante no lo tengo acá".

A pesar de haber realizado la denuncia formal, Carías manifestó su descontento con el avance de la investigación oficial. El vecino de Luján señaló que "hay cámaras acá en la zona que deberían aportar imágenes y el municipio tendría que difundirlas. Yo hice la denuncia, pero no pasa nada".

Finalmente, reflexionó sobre el peligro que corrió su vida y el extraño clima que rodea a su familia desde el fallecimiento del animador, sentenciando que "si hubiese estado adentro en el momento del robo podría haber pasado algo peor y están pasando cosas raras después de la muerte de mi hermano".