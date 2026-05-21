Una organización narco que utilizaba un local de comida peruana en el barrio porteño de Palermo como punto de venta de droga fue desbaratada tras una extensa investigación de la Policía Federal Argentina. El operativo incluyó 20 allanamientos simultáneos y terminó con siete personas detenidas.

Según informaron fuentes oficiales, durante los procedimientos los agentes secuestraron 77 kilos de cocaína de máxima pureza, cinco kilos de marihuana, dinero en efectivo y maquinaria utilizada para procesar estupefacientes. Además, descubrieron una cocina clandestina dentro del Barrio Rodrigo Bueno, donde elaboraban y compactaban panes de cocaína.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal y se desarrolló durante varios meses bajo la supervisión de la Justicia federal. La causa se inició en mayo de 2024, luego de que la Policía de la Ciudad interceptara en Villa Crespo a una mujer que transportaba dos kilos de cocaína. El análisis de los teléfonos secuestrados permitió reconstruir el funcionamiento de toda la estructura criminal.

De acuerdo con la pesquisa, la banda operaba en distintos barrios porteños como Palermo, Villa Crespo, Flores y Floresta, además de varios puntos del conurbano bonaerense. Los investigadores determinaron que el local gastronómico sobre avenida Córdoba funcionaba como uno de los centros de comercialización de droga.

Los operativos también permitieron identificar a una pareja radicada en el Barrio Rodrigo Bueno, señalada como responsable de coordinar la distribución de cocaína hacia distintos puntos de venta. Asimismo, se investiga la participación de una financiera de Nueva Pompeya en posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a la organización.

Durante uno de los allanamientos, los agentes encontraron moldes y sellos con figuras de delfines, caballos, pistolas y coronas, utilizados para marcar los panes de droga y diferenciar la producción de la banda. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N.º 12 y de la Fiscalía Federal N.º 5, que continúan avanzando sobre la estructura económica y logística de la organización.