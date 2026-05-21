Quién es el famosísimo actor que bancó a Wanda Nara en su peor momento

Durante el estreno de Hairspray, el actor conversó con la prensa sobre la última gala de los Premios Martín Fierro. En medio de los cuestionamientos hacia la conductora por su reciente galardón, el artista decidió brindar su apoyo públicamente.

Al ser consultado por el trabajo de la mediática en la televisión, el intérprete fue tajante al decir que "Wanda hizo muy bien MasterChef, yo soy team Wanda". Con una sonrisa, reafirmó su postura frente a las cámaras asegurando que "yo soy fan de Wanda".

La victoria de la conductora en la ceremonia de APTRA despertó diversas reacciones negativas en las redes sociales y programas de espectáculos. Sobre este punto, el actor analizó que "vi que ganó el Martín Fierro, que se le tiraron a la yugular". Para fundamentar su admiración, destacó la capacidad de gestión de la conductora y explicó que la apoya "porque se inventó a sí misma y es genial. Es una genia, es muy inteligente".

La conversación también giró hacia el nuevo desafío profesional de la mediática, quien viajó a Montevideo para filmar su primera película junto a Jean Pierre Noher y Agustín Bernasconi. Ante la noticia del debut actoral, el entrevistado se mostró muy ansioso por ver el resultado final. Con total honestidad, el actor expresó que "muero por ver la película de Wanda. Soy fan de Wanda, te juro". Respecto a sus capacidades frente a cámara, deslizó con humor que "puede ser buena actriz, me baso en mi estado de ánimo".

Para finalizar la entrevista, surgió el interrogante sobre un posible trabajo en conjunto entre ambos en el futuro. El artista sorprendió a los periodistas al revelar un dato sobre un vínculo laboral previo que no llegó a concretarse. Con cierto misterio, el actor confesó sobre la propuesta de la conductora que "me convocó una vez y yo no fui". Con estas palabras, el reconocido intérprete cerró el tema dejando clara su excelente predisposición hacia la figura del momento.