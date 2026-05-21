Por qué los fanáticos gritaron y abuchearon a Fito Páez en pleno show

El reciente paso de Fito Páez por el Arena en el marco de su Sale el Sol Tour quedó marcado por un clima de tensión que pocos esperaban. Lo que debía ser una fiesta se transformó en una noche de desencuentros cuando el artista decidió priorizar su costado más conceptual sobre el repertorio clásico.

Todo comenzó con un relato sobre su disco Novela, lanzado en 2025, centrado en una historia de una hechicera que provocó confusión. Según detallaron en Puro Show, el conflicto nació desde el inicio porque "arrancó hablando de la nada y contando la historia de una hechicera que la gente no entendió".

El malestar creció cuando durante la primera hora el músico solo interpretó temas nuevos. Los presentes notaron que "la primera hora fue solo de su nuevo disco, canciones que la gente no conoce. La gente no estaba tan enganchada con el show y en un momento empezaron a silbar".

Esta situación derivó en algo atípico para sus conciertos, con personas abandonando sus butacas para pasear o comer mientras sonaba la música. Los periodistas destacaron que "nunca vi que la gente, durante el show, se parara tanto para ir a comprar comida. Generalmente eso se hace antes de que empiece el recital".

Ante la frialdad de la audiencia, Páez intentó explicar su propuesta con un monólogo sobre la dopamina y las redes sociales que fue calificado por Fernanda Iglesias como "un discurso delirante que no entendía nadie".

Los silbidos se hicieron sentir con fuerza en varios sectores del estadio, rompiendo la mística habitual de sus presentaciones. El ambiente solo cambió cuando llegaron los clásicos como Mariposa Tecknicolor o El amor después del amor, logrando que el público pasara del abucheo al grito eufórico.

Con el estadio finalmente encendido, el rosarino no dejó pasar la oportunidad de responder a las críticas recibidas minutos antes desde el escenario. Con tono desafiante, lanzó a la multitud "los quiero escuchar cantar ahí atrás, ahora sí. ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!".

Esta reacción generó un fuerte debate en redes sociales, donde se dividieron las aguas entre quienes tildaron el show como un desastre o un insulto a la música y aquellos que defendieron al ídolo argumentando que la gente no está acostumbrada a descubrir cosas nuevas.