El propietario del histórico Hotel Huemul confirmó que intentará reconstruir el emblemático complejo turístico luego del devastador incendio que destruyó gran parte de sus instalaciones en Bariloche. “No quiero que esta historia termine así”, expresó Miguel Alejandro Yuri en un comunicado difundido tras el siniestro.

El fuego se desató el sábado por la tarde en el tradicional hotel ubicado sobre la avenida Bustillo, frente al lago Nahuel Huapi, y provocó daños estructurales severos. Las llamas afectaron techos, pisos superiores y sectores internos del edificio, mientras decenas de bomberos y brigadistas trabajaron durante horas para controlar el incendio.

Yuri, presidente de la firma Kilton S.A., manifestó la profunda tristeza que atraviesa junto a su familia, aunque destacó que no hubo víctimas fatales. Además, señaló que el apoyo recibido por parte de vecinos, clientes, trabajadores y autoridades fue clave para tomar la decisión de avanzar con una futura reconstrucción.

Según explicó el empresario, el incendio se habría originado durante una quema de residuos forestales autorizada por el SPLIF. El propietario remarcó que el permiso oficial había sido otorgado días antes y agradeció especialmente el trabajo de los brigadistas que combatieron las llamas “codo a codo” para intentar salvar el establecimiento.

El Hotel Huemul es uno de los alojamientos históricos de Bariloche y cuenta con más de 70 años de historia. La familia Yuri llevaba casi cuatro décadas al frente del complejo y, según indicaron, se encontraba realizando reformas y trabajos de modernización cuando ocurrió el incendio.

En el comunicado, el empresario también agradeció el respaldo de entidades turísticas, bomberos, personal municipal y autoridades provinciales. “El afecto recibido de todos nos pone en la obligación de no bajar los brazos”, afirmó Yuri al ratificar la intención de volver a levantar el histórico hotel patagónico.