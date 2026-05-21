El Gobierno nacional inició una nueva etapa en la discusión por el financiamiento de los hospitales universitarios y les pidió a las autoridades de esas instituciones que detallen sus gastos y necesidades presupuestarias para definir cómo se distribuirá una partida de más de $79 mil millones que permanece sin ejecutar.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, junto a la Subsecretaría de Políticas Universitarias que conduce Alejandro Álvarez. Según trascendió, el Ejecutivo solicitó a los directores de hospitales universitarios información vinculada a la cantidad de alumnos, la zona de cobertura sanitaria, la cantidad de pacientes atendidos y otros indicadores para avanzar en un nuevo esquema de distribución de fondos.

La decisión se da en medio de la creciente tensión con las universidades nacionales, especialmente con la Universidad de Buenos Aires, que semanas atrás denunció que varios de sus hospitales podrían dejar de funcionar por falta de financiamiento. Autoridades universitarias aseguran que desde comienzos de año no recibieron partidas destinadas a gastos operativos e insumos médicos.

Desde el Gobierno sostienen que históricamente esos recursos se asignaban “sin criterios claros” y aseguran que buscan implementar un mecanismo más equitativo para todos los hospitales universitarios del país. En ese marco, anticiparon la conformación de una comisión integrada por rectores y representantes universitarios que debatirá el nuevo sistema de reparto.

El conflicto gira alrededor de una partida presupuestaria de aproximadamente $79.763 millones correspondiente al programa “Hospitales Universitarios”, dependiente directamente de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Según datos oficiales, gran parte de esos fondos todavía no fue distribuida.

Desde la UBA cuestionaron la demora en la ejecución de esos recursos y señalaron que la falta de definiciones afecta el funcionamiento de hospitales escuela que atienden a cientos de miles de pacientes por año. Además, remarcaron que el problema no se relaciona con los salarios, sino con el financiamiento de equipos, insumos y mantenimiento de aparatología médica.

El debate también abrió una discusión más profunda sobre el rol de los hospitales universitarios. Mientras las universidades destacan su función asistencial y formativa, el Gobierno insiste en que el objetivo central debe ser la enseñanza médica y no únicamente la atención sanitaria general.