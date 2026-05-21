Un brutal episodio de violencia conmocionó a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral luego de que un trabajador no docente apuñalara a un estudiante dentro del campus de Río Gallegos, en Santa Cruz. La víctima sufrió heridas graves, incluida la perforación de un pulmón, y permanece internada tras ser operada de urgencia.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en el sector E de la Unidad Académica Río Gallegos. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre una pelea con arma blanca dentro del predio universitario. Cuando efectivos de la Comisaría Cuarta llegaron al lugar encontraron gravemente herido a José Fernando Águila, un estudiante de 32 años de la carrera de Comunicación Social.

El joven presentaba múltiples heridas en brazos, espalda y cabeza, además de un neumotórax provocado por una puñalada que le perforó un pulmón. Tras ser trasladado al Hospital Regional Río Gallegos, fue intervenido quirúrgicamente y continúa bajo observación médica.

El agresor fue identificado como P.B., un empleado no docente de 46 años que escapó del lugar en un Volkswagen Gol rojo después del ataque. Horas más tarde, personal de la División de Investigaciones logró localizarlo y detenerlo cerca de la Autovía 17 de Octubre. El cuchillo utilizado en la agresión todavía no fue encontrado.

Tras el ataque, familiares de la víctima denunciaron que existían antecedentes de hostigamiento y situaciones de acoso previas que habían sido advertidas dentro de la institución. La madre del estudiante aseguró que tanto su hijo como su pareja habían pedido ayuda a las autoridades universitarias meses antes del episodio.

En medio de la conmoción, la universidad suspendió las actividades académicas y emitió un comunicado en el que repudió lo ocurrido, confirmó la asistencia inmediata al alumno herido y anunció el inicio de actuaciones administrativas internas. La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos.