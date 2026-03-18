La lucha contra la explotación de personas enfrenta un escenario desafiante en San Juan y en la región de Cuyo. La delegada regional del Comité Ejecutivo contra la Trata y Explotación de Personas, María Eugenia Raverta, alertó sobre una realidad que muestra signos de aumento, especialmente en delitos vinculados a la pornografía infantil y el grooming.

Asimismo, la funcionaria advirtió que el delito ya no se limita a espacios físicos, sino que se traslada y muta hacia lo digital. “También hemos tenido casos en San Juan de trata sexual; hace dos años hubo uno resonante de trata vía streaming. Hemos visto un crecimiento de la pornografía infantil y del consumo de la misma”, señaló.

Esta tendencia también se refleja en el ámbito educativo, donde docentes manifestaron una creciente preocupación por la exposición de los menores en internet, así como por el uso intensivo de redes sociales, plataformas y aplicaciones. Este contexto facilita una mayor circulación de material de abuso infantil y un consumo cada vez más temprano, según destacó Raverta.

Por esta razón, la delegada regional señaló que la precocidad en el acceso a contenidos explícitos y el acoso virtual a menores, conocido como grooming, han registrado un aumento significativo y se posicionan hoy entre las principales amenazas detectadas en las aulas sanjuaninas.

Este escenario se da en el marco de la visita institucional del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata a la provincia. El aumento de la trata y el grooming en Cuyo plantea la necesidad de una respuesta integral que combine controles en territorio, prevención en entornos digitales y educación temprana.

En ese sentido, la articulación entre Nación y Provincia, reforzada por la reciente visita de autoridades del organismo, busca no solo perseguir el delito ya cometido, sino también desarticular las redes de captación antes de que afecten a los sectores más vulnerables.

Acciones de prevención y capacitación

Ante este avance, el organismo nacional intensificó su presencia en el territorio. Esta semana, la directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, Verónica Toller, encabezó una agenda de reuniones estratégicas con diversos organismos provinciales. El objetivo es acelerar los tiempos de respuesta, actualizar las cifras comparativas y fortalecer la red de prevención.