El otoño en San Juan se perfila con temperaturas por encima de los valores habituales, según el análisis de la climatóloga Agustina Albeiro. De acuerdo a los modelos internacionales, el trimestre comprendido entre abril y junio presentará una anomalía térmica positiva, lo que implica jornadas más cálidas de lo normal, aunque con variabilidad en el corto plazo.

“El otoño será más caluroso de lo normal, con temperaturas superiores a los valores habituales para la época”, señaló a DIARIO HUARPE la especialista al describir el escenario previsto para los próximos meses.

“El inicio del otoño se dio en línea con lo esperable desde el punto de vista meteorológico, con un descenso marcado de temperatura que coincidió con el cambio de estación”, explicó. Sin embargo, aclaró que ese comportamiento no se mantendrá de forma constante. “No quiere decir que las condiciones se sostengan, ya que en los próximos días se prevé una marcada variación”, indicó.

En ese sentido, detalló que un anticiclón en altura comenzará a influir sobre la región. “Este sistema inhibe la formación de nubosidad y favorece un aumento tanto de las temperaturas máximas como mínimas”, señaló. Este fenómeno genera un calentamiento progresivo de la superficie, lo que deriva en jornadas más templadas incluso en pleno otoño.

Pronóstico trimestral más cálido

En cuanto a las proyecciones a mediano plazo, Albeiro remarcó que distintos modelos coinciden en una tendencia clara. “Se espera que las temperaturas estén entre uno y dos grados por encima de lo normal en el trimestre abril-junio”, sostuvo. Esto se traduce en una mayor frecuencia de días con máximas cercanas a los 27 o 28 grados y mínimas en torno a los 14 o 15.

“Cuando hablamos de anomalías positivas, estamos diciendo que habrá más calor del habitual para esta época”, precisó. No obstante, aclaró que el descenso térmico propio de la estación se mantendrá por factores astronómicos. “La temperatura va a ir bajando progresivamente, pero dentro de un contexto más cálido de lo normal”, agregó.

Incertidumbre de cara al invierno

Respecto al invierno, la especialista evitó hacer proyecciones definitivas. “No hay una relación directa entre cómo se comporta el verano y lo que ocurrirá en invierno”, afirmó. En ese sentido, recordó que en años recientes se registraron escenarios muy dispares. “Hemos tenido inviernos moderados y otros con mínimas extremas, por lo que no se puede anticipar con exactitud”, explicó.

Además, vinculó esta variabilidad con el contexto global. “Es habitual que, en un escenario de cambio climático, las estaciones tiendan a presentar temperaturas por encima de lo normal”, indicó.

Precipitaciones y una estación inestable

En relación a las lluvias, el panorama aparece más incierto. “Algunos modelos indican precipitaciones por debajo de lo normal, mientras que otros proyectan valores superiores”, señaló. Esta falta de consenso refleja un escenario de inestabilidad típico de las estaciones de transición.

“El pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico sugiere lluvias inferiores a lo normal en la región, mientras que otros modelos internacionales plantean lo contrario”, detalló. Para la climatóloga, esta disparidad “es un indicio de que el comportamiento atmosférico será variable”.

Finalmente, explicó que el otoño suele presentar una disminución de las precipitaciones en comparación con el verano. “Las lluvias más intensas se concentran entre diciembre y febrero, por lo que en esta época tienden a moderarse”, concluyó.