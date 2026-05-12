El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantuvo este lunes una reunión con el director país para Argentina y Chile de la empresa minera Vicuña, José Morea, con el objetivo de avanzar en un acuerdo institucional y consolidar una agenda de trabajo conjunto.

El encuentro se dio en el marco de una primera visita formal del representante de la compañía, en la que se abordaron lineamientos vinculados al desarrollo productivo, la generación de empleo y la participación de actores locales en futuros proyectos de inversión.

Durante la reunión, Quintela destacó la importancia de avanzar en un esquema de cooperación que priorice la mano de obra riojana y el fortalecimiento de proveedores locales, además de acompañar el desarrollo de las comunidades cercanas a las zonas de influencia de la actividad minera.

En ese sentido, el mandatario provincial remarcó que uno de los ejes centrales será garantizar la participación de trabajadores y empresas de la provincia en las distintas etapas de desarrollo que puedan concretarse.

Asimismo, Quintela reafirmó la postura del gobierno provincial respecto al control ambiental, señalando que La Rioja mantiene la potestad de fiscalización sobre el impacto de las actividades dentro de su territorio, con mecanismos de supervisión y seguimiento.

El encuentro se produjo luego de semanas de tensiones institucionales vinculadas al acceso al yacimiento a través del territorio riojano, donde el Gobierno provincial había solicitado la presentación de un informe de impacto ambiental integral del proyecto.

En la reunión también se confirmó el inicio del bypass en Guandacol, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y la infraestructura en la región.

Finalmente, se estableció como marco de trabajo la continuidad de una agenda basada en tres ejes principales: inversión, capacitación y acompañamiento social, con el objetivo de potenciar el desarrollo económico y productivo de la provincia.