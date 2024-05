El Opertativo Invierno para asistir a personas en situación de calle funciona todos los municipios. Así lo informó Gabriela Rodrigo, subsecretaria de Promoción Social, que fue consultada por DIARIO HUARPE ante la ola de frío que atraviesa la provincia y el pronóstico de lluvias y posibles nevadas.

Rodrigo explicó que desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano el protocolo está todo el año activado, trabajando en conjunto con los municipios. Este protocolo que ha sido programado desde el Ministerio de Familia a través de la dirección de Políticas Alimentarias y Emergencias, trabaja en conjunto con Defensa Civil.

“La situación de personas que viven en la calle sigue siendo la misma, tenemos en casos como ahora de frío, tenemos los refugios activados para el refugio de hombres, para el refugio de mujeres, familias van en forma separada, las mujeres a un refugio y los hombres a otro refugio”, explicó la subsecretaria. Esto se aplica específicamente.

“Nosotros hacemos asistencia social, directamente con todos los trabajadores sociales y hacemos un abordaje. En cuanto a los refugios, se sabe, están habilitados obviamente, pero en cantidad de personas que asisten o todavía no hay un número. No, no tenemos el número cierto porque hay personas que ingresan por un día y parten a otra provincia o personas que ya tenemos con varios días y si no ya encuentran un alquiler o se van a un familiar, no podemos dar un número”.