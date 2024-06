Durante el primer fin de semana de junio, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local:

Deporte motor

Rally: Este fin de semana se celebrará la segunda fecha del campeonato sanjuanino de estilo rally, que organiza Unión Volantes Albardón y fiscaliza la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo.

La competencia se disputará este sábado y domingo en Albardón. El cronograma de mañana es el siguiente:

Prueba especial 1 – 13:30 horas: La Laja – El Salado

Prueba especial 2 – 15:30 horas: Villicum – Ruta 40.

Prueba especial 3 – 17:30 horas: Complejo de Velocidad, anexo a Circuito Villicum.

El domingo la actividad continuará de la siguiente manera:

Prueba especial 4 – 9:30 horas: Las Antenas – Ruta 40.

Prueba especial 5 – 11 horas: Villicum – Ruta 40.

Prueba especial 6 – 13:00 horas: Complejo de Velocidad.

Premiación – 15 horas.

Karting

Este sábado 1 de junio se anunciará públicamente la Copa ‘Ciudad de Pocito’ 2024. La presentación se celebrará en Plaza La Libertad, Villa Aberastain, de 17 a 20 horas. Habrá presencia de pilotos y karts en exhibición para el disfrute del público interesado en asistir.

El campeonato de karting tendrá seis fechas en total. Participarán alrededor de 40 competidores, oriundo de nuestra provincia y de Mendoza. La primera fecha del certamen se llevará a cabo el domingo 9 de junio, desde las 9, en el kartódromo “Pista Kart”, en Pocito.

La organización del torneo corresponderá a los responsables del kartódromo (sede del certamen) y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo.

Goalball

Se disputará la primera fecha de la Liga del Interior de goalball. El Club Villa Lanteri de Capital será la sede de esta competencia. Este sábado, la actividad será de 13 a 21 horas y el domingo de 9 a 15 horas.

El torneo, auspiciado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, contará con la participación de los siguientes equipos: Mapaches y Municipalidad de Córdoba – Las Águilas (ambos de Córdoba), Municipalidad de San Martín y los Halcones, ambos de Mendoza, Libertad de Chaco y San Juan.

Atletismo

La competencia local se reanudará este sábado 1 de junio con el Torneo Héroes de Mayo. El evento se disputará desde las 10 horas en la pista Jesús Morales, ubicada en el Centro de Educación Física N°20 de San Juan, ubicado en Santa Lucía.

La fecha contará con la organización del club Unión Deportiva Caucetera. Habrá fotofinish para fiscalizar los resultados obtenidos de los atletas. Podrán participar desde categoría Mini a Master.

Lucha olímpica

El estadio Aldo Cantoni es sede de importante clínica de Lucha Olímpica, dirigida por el entrenador nacional Erik León Fernández, que se extenderá hasta este sábado 1 de junio. La capacitación es para deportistas y entrenadores; pero las puertas estarán abiertas a todo público interesado en participar.

Patinaje artístico

San Juan será sede de la Copa Clausura B de esta disciplina. La competencia comenzará este sábado 1 de junio y se extenderá hasta el próximo viernes 7. La actividad deportiva, que iniciará a las 8 y se extenderá cada día hasta las 22 horas, se llevará a cabo en el parque del Velódromo Vicente Alejo Chancay, ubicado en Pocito.

Habrá 1200 patinadores provenientes de todo el país. Nuestra provincia estará representada por 50 créditos locales. Para damas y caballeros, las categorías participantes serán Mini, Tots, Infantil, Cadete, Junior, Juvenil y Senior.

La organización correrá a cuenta de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, la fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje y el auspicio del Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Vóleibol

Este fin de semana, la principal atracción en el ámbito local será la 1° Copa Italia, torneo organizado por el Club Ausonia. La competencia se disputará este domingo 2 de junio inclusive, con el propio Ausonia y el estadio Aldo Cantoni como sedes del certamen apto para damas y varones.

Fútbol

Este fin de semana, en Primera se disputará la décima fecha del torneo Apertura 2024 femenino y la fecha 15 del certamen masculino. También habrá actividad en Segunda División.

Primera División – Masculino: este sábado 1 de junio se disputará los siguientes partidos con Villa Obrera vs. López Peláez, 9 de Julio vs Rivadavia, Marquesado vs. Alianza, Colón Junior vs Atenas, todos desde las 16 horas; y finalizará el domingo, a partir del mismo horario, con Desamparados vs. Del Bono, San Lorenzo de Ullúm vs. el puntero del torneo Juventud Zondina, Peñarol vs. Carpintería y Aberastain vs. Trinidad.

Primera División – Femenino: la fecha iniciará este sábado 1 de junio con Colón Junior vs. Centenario Olímpico a las 10:30. Continuará el domingo 2/6 con Desamparados vs Villa Obrera a las 16:00, Trinidad vs. Atenas a las 16:30. El martes 4/6 jugarán con Palermo vs 9 de Julio a las 15:30, San Martín vs Mineros a las 16:00; y cerrarán Alianza vs Las Aguilas a las 16:30.

Segunda División – Masculino: los partidos correspondientes a la tercera fecha de la ronda de vuelta seguirá el sábado con Sarmiento vs. Punteto, Arbol Verde vs Los Pumas, Fiorito vs San Damián, Libertad Juvenil vs Centenario Olímpico, Villa Ibañez vs Juventud Ullunera y El Globo vs Villa Hipódromo, todos desde las 16; y finalizará el domingo 2 de junio con Juventud Rivera vs Defensores de los Andes, San Agustín vs Recabarren y Huarpes vs Rawson Junior, también desde las 16.

Segunda División – Femenino: la octava fecha de esta divisional comenzará el domingo 2/6 con Academia Rawson vs Universidad (10:30), Rufrano vs Carpintería (14:00), Arbol Verde vs Defensores de los Andes (14:00) y Alianza vs Unión (16:45). La fecha continuará el miércoles 5/6 con Rivadavia vs EFOP (15:00) y el postergado Carpintería vs Arbol Verde para el jueves 6/6 a las 16 horas.

Copa Federal Regional Amateur Femenina

Este fin de semana, equipos de nuestra provincia competirán en la cuarta fecha de la primera ronda.

Zona 5: San Marín vs Sportivo Rivadavia, el sábado 1 de junio a las 16 horas. Libre: Colón Junior.

Zona 6 Palermo vs. Alianza, el sábado 1/6 a las 15:30 horas. Libre: Juventud de Santa Lucía.

Hockey sobre césped

Para este fin de semana hay partidos programados que corresponden a la Asociación Sanjuanina.

Primera División - Femenino: el sábado 1 de junio jugarán Lomas Negro vs Amancay a las 15:00, UNSJ B vs San Juan Rugby Verde a las 16:00 y Richet Zapata vs San Juan Rugby Azul a las 16:00.

Segunda División – Femenino: este sábado 1 de junio se jugarán los Cuartos de Final del campeonato. La programación de partidos es la siguiente: Universitario Negro vs Jockey a las 14:30, UVT Granate vs UDAP (16:00), Universidad Amarillo vs San Juan Rugby Blanco a las 16:00 y Lomas Blanco vs UNSJ C a las 16:30. El partido que resta es Cooperativa Justo Castro vs CESAP el 8 de junio a las 16 horas.

Hockey sobre patines

Este fin de semana no habrá competencia del torneo doméstico, debido a que muchos clubes locales afrontarán compromisos por torneos nacionales. La programación es la siguiente:

Superliga Masculina (ex Liga Nacional A1)

Correspondiente a la tercera fecha, este sábado 1 de junio jugarán Estudiantil Porteño vs Social a las 17:00, Valenciano vs Harrods a las 19:00 y Bancaria vs Vélez a las 20:00. El domingo 2 de junio competirán Lomas de Rivadavia vs Andes Talleres a las 19:30 y Casa de Italia vs Richet Zapata a las 19:30.

Por esta misma fecha anteriormente, Hispano le ganó 3-2 a Huracán e19/5) y Olimpia 4-2 a Banco Mendoza (26/5). El partido que resta es UVT vs Bernardino Rivadavia el 9 de junio a las 19:30.

Copa Nacional Masculina (ex Liga Nacional A2)

La fecha continuará el domingo 2 de junio con Caucetera vs La Colonia a las 17:00 y Bancaria Blanco vs Maipu Giol a las 19:00.

A esta fecha aún le resta Rowing vs Ciudad de Buenos Aires (el 16 de junio con hora a confirmar) y San Lorenzo vs Recreativo (partido a programar).

Básquet

En el ámbito de la pelota naranja hay más actividad referida al Campeonato Apertura. Hubo y habrá partidos en rama femenina y masculina.

Masculino: en el Nivel 1 de San Juan, anoche empezaron a disputarse los partidos de vuelta en la ronda de Cuartos de Final. Urquiza venció de visitante a UVT por 71-51 y avanzó de ronda. Por su parte, Inca Huasi derrotó 75-56 a Estrella y habrá tercer partido, programado para el 3 de junio a las 22 en Inca Huasi.

Este sábado 1 de junio a las 20, Jachal BC recibirá a Lanteri. Ausonia y Lanteri están arriba en sus respectivas series.

Femenino: en el Nivel 1 de San Juan, este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta de Semifinales. El sábado 1/6, a las 18 horas, Universidad recibirá a Barrio Aramburu (la visita gana la serie 1-0) y el domingo 2 de junio desde las 20, Lanteri recibirá a Urquiza (la visita gana la serie 1-0).

Rugby

Torneo Cuyano

Tras un fin de semana de parate, los cinco equipos sanjuaninos que nos representan en el plano regional regresarán a la competencia. La fecha a disputar será la séptima de la primera ronda.

En la Copa Oro, Huazihul recibirá a Universidad. El duelo de sanjuaninos será este sábado 1 de junio a las 15:30 en Casa Cacique. También mañana, a la misma hora, pero en Santa Lucía, el San Juan Rugby recibirá a Los Tordos.

En la Copa Plata, Jockey Club recibirá a Rivadavia de Mendoza el sábado 1 de junio a las 14 en su cancha. Y el domingo, desde las 14:30, Alfiles será local de Tacurú de Mendoza.

Futsal

En Primera División, anoche comenzó la fecha 11 del torneo masculino. Aún con resultados a informar por parte del Departamento de Futsal de Liga Sanjuanina de Fútbol, los partidos disputados fueron Las Aguilas vs Huarpes, Defensores de los Andes vs Mercedario y Defensores de Argentinos vs Del Bono.