En la mañana del pasado miércoles 29 de mayo, un hecho consternó a la comunidad de Jáchal y es que una persona encontró “crucificada” a una lechuza en inmediaciones de la fábrica de explosivos.

Ante la viralización de la imagen del animal cazado, desde la Secretaría de Ambiente enviaron una guardia a recorrer el lugar y verificar el hecho. Mario Santori, subsecretario de Conservación, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó que los autores del delito le habrían propinado un golpe el ave con una piedra realizado por una honda.

Publicidad

“Lamentablemente, la lechuza tiene una mala fama y hay personas que lo utilizan para hechos de brujería o simplemente son unas personas que han querido hacer un daño al animal”, aseveró Santori

El maltrato animal se considera un delito ya que está contemplado bajo una Ley Provincial.

“Al ser una zona inhóspita no hay cámara de seguridad ni alguien que vigile el terreno, ni siquiera testigos, y al no haber denuncia formal sobre los presuntos autores del hecho no se puede hacer nada”, explicó el funcionario. Entonces, al no saber quién es o son los autores, lamentablemente, no hay a quien juzgar debido a que el maltrato animal está contemplado bajo la Ley Provincial de Fauna, la cual busca la protección, conservación y uso racional de la Fauna Silvestre y su hábitat en el territorio sanjuanino.

Vale resaltar que la lechuza es una vizcachera y no está en peligro de extinción como se comentó en las redes sociales, aunque de igual manera es considerado un delito.

La guardia de la Secretaría de Ambiente realizaron un Acta de Constatación.

Por qué la lechuza tiene “mala fama”

Según la leyenda y creencias, los búhos y lechuzas son considerados un tipo de “ave mal agüero”, es decir que dan mala suerte. Además se cree que si una lechuza está revoloteando alrededor de las ventanas o se ha posado en el techo de una casa, sus graznidos anuncian el pronto fallecimiento de una persona. Es común que la gente, cuando ve una lechuza cerca de su casa, insulte, grite para asustarla o un peor traten de hacerle algún tipo de daño.

Por otra parte, hay personas que la utilizan para realizar algún tipo de brujería.