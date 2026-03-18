La escalada del conflicto entre Irán e Israel sumó un nuevo episodio durante la madrugada del miércoles. Dos personas murieron en las cercanías de Tel Aviv luego de la caída de fragmentos de misiles lanzados desde territorio iraní, según informaron los servicios de emergencia israelíes.

La policía local confirmó que los restos de los proyectiles impactaron en una zona cercana a la ciudad, generando daños y víctimas fatales. El ataque se produjo en medio de una creciente tensión militar entre ambos países, que en los últimos días registraron intercambios de bombardeos y amenazas.

El lanzamiento de misiles fue reivindicado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que señaló que la ofensiva se realizó “en venganza por la sangre del mártir Dr. Ali Larijani y sus compañeros”. Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, murió recientemente en un ataque aéreo atribuido a Israel.

En respuesta, el jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, advirtió que la reacción de Teherán será “decisiva y lamentable”. Según sus declaraciones, la ofensiva forma parte de una escalada que podría continuar en los próximos días.

Desde Israel, el canciller Gideon Saar aseguró que el país ya logró imponerse en la guerra contra Irán, aunque anticipó que las operaciones militares seguirán. “Teherán está dramáticamente debilitado, pero debemos tener paciencia”, afirmó el funcionario.

El conflicto también impacta en otros países de la región. Qatar y Emiratos Árabes Unidos informaron que interceptaron misiles lanzados por Irán durante la jornada, mientras que en Líbano el Ministerio de Salud reportó que el número de muertos por la ofensiva israelí superó los 900.

En paralelo, el escenario internacional muestra divisiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó públicamente a los aliados de la OTAN por negarse a participar en la protección del estrecho de Ormuz. “Ya no necesitamos ni deseamos su ayuda”, afirmó.

La negativa de varios países europeos a sumarse a las operaciones militares en la zona se suma a una serie de tensiones diplomáticas, mientras el conflicto continúa ampliándose en Medio Oriente.