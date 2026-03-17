Un nuevo hecho de violencia urbana sacude a la ciudad de Rosario, con una ferocidad que quedó registrada en los celulares de los testigos. A la salida de un boliche ubicado en calle Urquiza al 1800, una disputa entre dos grupos de jóvenes terminó de la peor manera: una adolescente de 18 años fue atacada con una tijera, recibiendo múltiples cortes en su rostro y cuero cabelludo.

Según informaron fuentes policiales, el conflicto se habría originado dentro del local bailable. Sin embargo, al ser retiradas del lugar, la tensión escaló en la vía pública. Tras un golpe inicial en la zona abdominal, una de las involucradas extrajo una tijera y comenzó a agredir a su oponente ante la mirada de decenas de personas.

El ataque y el auxilio

El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra el momento de la agresión y cómo la víctima comienza a sangrar mientras se toca la cabeza, visiblemente aturdida. Afortunadamente, algunos testigos intervinieron para separar a las jóvenes mientras otros daban aviso al 911.

Personal médico del Sies asistió a la herida en el lugar. A pesar de los cortes en el pómulo y el cuero cabelludo, los profesionales determinaron que las lesiones no revestían gravedad extrema, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Secuestro y pericias

Los efectivos policiales que arribaron a la zona lograron incautar la tijera utilizada en el ataque. Asimismo, la Justicia ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector para identificar formalmente a la agresora, quien huyó tras el episodio.

"Todos los fines de semana hay peleas con botellazos", denunció un taxista de la zona a los medios locales, reflejando el hartazgo de los vecinos de Urquiza ante los constantes disturbios que se producen a la salida de los boliches.

La zona donde ocurrió el hecho es motivo de queja constante por parte de los residentes, quienes aseguran que los enfrentamientos entre bandas o grupos de jóvenes son moneda corriente cada sábado y domingo por la madrugada.