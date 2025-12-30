Atraparon en Buenos Aires al chimbero que baleó cinco veces a su pareja

Tras casi dos meses de búsqueda, la policía logró capturar a Alexander Nahuel Guzmán Silva, apodado “El Chileno”, en la provincia de Buenos Aires. El sospechoso fue localizado este 29 de diciembre alrededor de las 18:00 en la localidad de Guernica, dentro del partido Presidente Perón.

La investigación, que inicialmente incluyó varios allanamientos con resultado negativo, fue encabezada por la UFI Genérica bajo las órdenes del fiscal Ignacio Achem, cuyos brigadistas coordinaron el seguimiento con la Subdelegación Departamental de Investigaciones San Vicente para hacer efectiva la detención.

Publicidad

El hecho que motivó su captura ocurrió el pasado 7 de noviembre, cerca de las 21:00 horas, en el interior del Barrio Santo Domingo, en el departamento de Chimbas. Según los datos de la causa, un hombre de apellido Molina se encontraba en el lugar para dejar a su hijo en la vivienda de su expareja.

En ese contexto, Guzmán Silva —quien es la actual pareja de la mujer— apareció a bordo de un automóvil Toyota Corolla y efectuó múltiples disparos desde el interior del rodado contra la humanidad de Molina.

Publicidad

El ataque resultó en cinco impactos de bala localizados precisamente en la zona de los glúteos de la víctima. Tras el tiroteo, el agresor huyó y se mantuvo prófugo hasta su reciente hallazgo en territorio bonaerense.

Actualmente, el caso está caratulado bajo el delito de abuso de armas. Se espera que en las próximas horas el sujeto sea trasladado nuevamente a la provincia de San Juan para ser imputado formalmente como el autor del hecho. El material suministrado no contiene declaraciones textuales de los involucrados.