El gobierno nacional confirmó los incrementos que se aplicarán a las prestaciones de ANSES a partir de octubre de 2025. Estos aumentos beneficiarán a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares, entre otros grupos.

Las autoridades detallaron que las nuevas sumas estarán disponibles para cobro en fechas específicas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, siguiendo el calendario habitual de pagos.

Si bien no se difundieron aún los montos exactos de los ajustes, se espera que los incrementos reflejen el índice de movilidad establecido por la ley, que toma en cuenta la inflación y la variación salarial para garantizar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

En tanto, desde ANSES recomendaron a los titulares estar atentos a las fechas comunicadas oficialmente para evitar aglomeraciones y gestionar los cobros de manera segura.

Esta confirmación llega en un contexto donde la actualización de haberes es una de las principales preocupaciones para los sectores más vulnerables, y el anuncio busca brindar certezas sobre los montos y plazos.

Calendario oficial de Anses de octubre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 18 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

El bono de $70.000 se acreditará junto con la prestación en estas mismas fechas.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 24 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 25 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de octubre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 18 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Los titulares de AUH recibirán además la Tarjeta Alimentar en las mismas fechas.

Asignación por Embarazo (AUE)