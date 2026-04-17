La Justicia avaló la continuidad del juicio oral en la causa por el Memorándum con Irán y dejó a un paso del debate a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a otros exfuncionarios de su gobierno.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 8, que rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas, los cuales buscaban frenar el proceso. Con este fallo, se ratificó la validez del juicio y se despejó el camino para su realización.

En la causa también están imputados dirigentes y exfuncionarios como Luis D’Elía, Carlos Zannini y Oscar Parrilli, entre otros, quienes deberán responder ante el tribunal en el marco del mismo expediente.

El caso investiga la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán en 2013, durante el gobierno kirchnerista, y si ese acuerdo tuvo como objetivo encubrir a ciudadanos iraníes acusados de haber participado en el atentado a la AMIA de 1994.

La causa tuvo un recorrido judicial complejo. En 2021, el mismo tribunal había declarado la nulidad del proceso y sobreseído a los acusados, pero esa decisión fue revertida en instancias superiores y finalmente la Corte Suprema habilitó el avance hacia el juicio oral.

Ahora, con este nuevo fallo, la Justicia vuelve a ratificar que el proceso es válido y que las acusaciones deberán ser analizadas en un juicio oral, donde se determinará si existió o no un plan para favorecer la impunidad de los sospechosos del atentado.

El avance de esta causa vuelve a poner en el centro de la escena uno de los expedientes más sensibles de la política y la Justicia argentina, vinculado a uno de los hechos más graves de la historia del país.