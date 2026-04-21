El aumento del boleto de colectivo en San Juan, que llevó la primera sección de $1.070 a $1.300, impactará en toda la estructura tarifaria del sistema. Si se replica el mismo incremento del 21,5% en el resto de los recorridos, ya se pueden estimar cómo quedarían los valores en cada sección, aunque por ahora se trata de cálculos extraoficiales.

La actualización no se limita al tramo más corto, sino que se aplica de manera proporcional a todas las distancias del sistema Red Tulum. En ese esquema, los nuevos valores muestran subas significativas, especialmente en los recorridos más largos, donde el impacto en el bolsillo es mucho mayor.

De acuerdo a este cálculo, los viajes a Albardón y Pocito pasarían de $1.792,28 a unos $2.177,63. En el caso de San Martín, el boleto subiría de $2.264,87 a alrededor de $2.751,82, mientras que Angaco pasaría de $2.318,37 a $2.816,82.

Para los departamentos más alejados, el aumento es aún más marcado. Los viajes a 9 de Julio y Caucete se ubicarían en torno a los $3.553,52, mientras que Zonda alcanzaría los $3.564,36. En tanto, Ullum rondaría los $4.951,10 y Sarmiento superaría los $5.243,61.

En el caso de 25 de Mayo, el boleto escalaría a aproximadamente $5.720,31. Los trayectos de mayor distancia presentan cifras mucho más elevadas: Jáchal llegaría a unos $21.830,34, Valle Fértil a $32.740,10, y Calingasta e Iglesia treparían hasta los $36.379,29.

Desde el Gobierno provincial todavía no se difundió el cuadro tarifario oficial con los nuevos valores para cada sección. Sin embargo, estos números permiten anticipar el impacto general que tendrá el aumento en todo el sistema.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, ya había adelantado que la implementación no será inmediata. Según explicó, la actualización de tarifas se verá reflejada en el sistema SUBE en un plazo estimado de entre 7 y 10 días, una vez completados los procesos técnicos necesarios.

Hasta tanto eso ocurra, seguirán vigentes los valores actuales en los validadores. Por eso, desde el Ejecutivo remarcan que los montos calculados funcionan solo como referencia y que las tarifas definitivas serán confirmadas oficialmente en los próximos días.

En ese contexto, el nuevo cuadro tarifario no solo redefine los costos del transporte, sino que también vuelve a poner en discusión el impacto del sistema en los usuarios, especialmente en los recorridos interdepartamentales, donde el peso del aumento es considerablemente mayor.