Un siniestro vial se registró en horas recientes sobre calle Costanera, en el departamento Chimbas, donde un automovilista perdió el control del vehículo y terminó a un costado de la calzada dentro de un socavón. El conductor fue asistido en el lugar por personal médico y no requirió traslado a un centro de salud.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Motorizada N° 5 realizaban tareas de prevención y fueron comisionados a la zona ante un aviso por un presunto accidente de tránsito. Al arribar, los uniformados constataron la presencia de un automóvil marca Fiat, modelo Palio, de color champagne, dominio KKB067, que se encontraba fuera de la cinta asfáltica y a varios metros de ella.

Tras salirse de la cinta asfáltica el auto recorrió varios metros hasta detenerse en un montículo de tierra.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por Cristian Pablo Esquivel, de 33 años, de Capital, quien circulaba solo al momento del hecho. El propio conductor manifestó que había perdido el control del rodado tras derrapar con la banquina, lo que provocó que terminara al costado de la calzada.

Ante la situación, se solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas. Minutos después arribó al lugar la ambulancia interna 107, a cargo de la doctora Sabrina Ortega, quien procedió a asistir al conductor en el lugar del siniestro.

El Fiat Palio Adventure quedó con serios daños lejos del pavimento.

Tras la evaluación correspondiente, el personal médico determinó que el hombre no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial. El conductor permaneció en el lugar mientras se completaron las actuaciones de rigor.

No se registró la participación de terceros en el siniestro, y las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, que trabajó en la zona para garantizar la seguridad vial y relevar las circunstancias del hecho.