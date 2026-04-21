El programa Garrafa Hogar 2026 en San Juan ya perfila su lanzamiento de cara al invierno y comienza a delinear su funcionamiento. La iniciativa surge en un contexto de mayor demanda de gas envasado y busca garantizar el acceso a un recurso esencial, especialmente en hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

“Estamos trabajando para que el programa esté en funcionamiento antes de que el frío se intensifique, estimamos que podría lanzarse entre mediados y fines de mayo”, indicó a DIARIO HUARPE la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, al referirse al cronograma previsto para la puesta en marcha del programa. La planificación oficial apunta a anticiparse a las temperaturas más bajas y garantizar la disponibilidad de garrafas subsidiadas en todo el territorio provincial desde el inicio del período de mayor demanda.

La iniciativa contempla una cobertura en los 19 departamentos, replicando la lógica de cercanía territorial que caracterizó las ediciones anteriores. El esquema se basa en operativos itinerantes que recorren distintas localidades, permitiendo a los vecinos acceder a garrafas a precios accesibles sin necesidad de trasladarse grandes distancias. Esta modalidad busca no solo facilitar el acceso, sino también sostener una presencia activa del Estado en cada comunidad, con recorridos programados que aseguren continuidad en la prestación del servicio a lo largo de toda la temporada invernal.

Además, se prevé mantener la frecuencia de visitas en los distintos puntos, tomando como referencia la experiencia del año pasado, cuando se realizaron múltiples recorridos que permitieron ampliar el alcance del programa. De esta manera, se intenta responder de forma más eficiente a la demanda creciente que se registra en los meses más fríos.

Demanda en aumento durante el invierno

El incremento del consumo de garrafas durante el invierno es uno de los factores centrales que impulsan la continuidad del programa. En muchos hogares, el gas envasado cumple un rol esencial no solo para la cocción de alimentos, sino también como principal fuente de calefacción, lo que incrementa significativamente el gasto familiar en esta época del año.

A esto se suma la situación de pequeños emprendedores que utilizan garrafas como parte de su actividad productiva, lo que eleva aún más la demanda. “El invierno es especialmente complejo por el aumento del consumo y el impacto en los bolsillos”, explicó Carrizo, al tiempo que remarcó la importancia de contar con herramientas que amortigüen ese impacto económico.

Controles y recomendaciones a consumidores

En paralelo a la implementación del programa, se intensifican los controles sobre la comercialización de garrafas, en un mercado donde la variación de precios y la venta irregular representan una preocupación constante. Desde la Dirección de Defensa al Consumidor advirtieron que pueden encontrarse diferencias significativas en los valores de venta, lo que obliga a los usuarios a prestar especial atención al momento de adquirir el producto.

“Es fundamental verificar el peso, las fechas de vencimiento y las condiciones del envase, además de evitar ofertas que resulten sospechosamente bajas”, señaló la funcionaria. Asimismo, alertó sobre la existencia de canales de venta ilegales y destacó que se están realizando operativos en distintos puntos de la provincia para detectar estas prácticas.

En ese marco, se insistió en que la decisión de compra no debe basarse únicamente en el precio, sino también en la seguridad del producto. “No se trata solo de elegir el valor más bajo, sino de asegurar que lo que se lleva al hogar cumpla con las condiciones necesarias y no represente un riesgo”, concluyó Carrizo.