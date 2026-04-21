Un hombre de 31 años fue aprehendido tras intentar sustraer mercadería de un camión de reparto en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Capital. El procedimiento fue realizado por personal de la División Policía Ciclista, con intervención de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió el 20 de abril de 2026, alrededor de las 12:56, en calle Estados Unidos, en la zona de la terminal. Según informaron fuentes policiales, efectivos fueron comisionados por el operador del CISEM, agente Fabián Cuello, tras un aviso que alertaba sobre un ilícito en curso.

El sujeto fue detenido por personal de la Policía Ciclística.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que un hombre había sido reducido por un particular, quien logró retenerlo luego de advertir la maniobra. El damnificado, identificado como José Mauricio Costa, de 47 años, manifestó que el sospechoso había intentado sustraer distintos productos desde un camión de la empresa Coca-Cola.

De acuerdo a lo detallado en las actuaciones, el acusado fue sorprendido cuando sustraía un pack de bebida Sprite, un pack de Fanta y dos packs de botellas de Gatorade. Ante esta situación, el propio damnificado procedió a realizar la aprehensión civil hasta la llegada del personal policial.

El detenido fue identificado como Matías Gustavo Corzo, de 31 años, con domicilio en el barrio Parque Industrial. Tras su aprehensión, se mantuvo comunicación con el sistema acusatorio, interviniendo el ayudante fiscal Mario Quiroga, quien dispuso la presencia en el lugar del ayudante fiscal Mauro Carrizo, de la UFI Flagrancia.

Una vez en el sitio, el funcionario judicial se interiorizó de lo sucedido y dio inicio al procedimiento especial de flagrancia, quedando el aprehendido a disposición de la Justicia bajo la calificación de hurto en grado de tentativa.

En el procedimiento intervino personal de la División Policía Ciclista, integrado por la agente Antonella Aguad y el agente Sergio Pereyra, quienes labraron las actuaciones correspondientes y procedieron al secuestro de los efectos sustraídos.

El caso quedó registrado bajo el legajo 23/26 y continúa su curso en el sistema de flagrancia, mientras se avanzan con las medidas procesales correspondientes. La rápida intervención del damnificado y del personal policial permitió evitar la consumación del ilícito y recuperar la totalidad de la mercadería.