El Departamento de Hidráulica ejecutó un conjunto de obras estratégicas de reacondicionamiento y reparación de canales en 9 de Julio y Caucete, con el objetivo de garantizar un mejor aprovechamiento del recurso hídrico y asegurar la distribución eficiente del agua en zonas productivas.

Reconstrucción del Canal General Majadita – 9 de Julio

En el departamento 9 de Julio se realizó la reconstrucción de una sección del Canal General Majadita, que presentaba un avanzado estado de deterioro. El cauce, de 16 kilómetros de extensión, posee un rol esencial en la zona, ya que abastece de agua de riego a unas 5.000 hectáreas de producción agrícola.

El problema principal era que el canal tenía un espesor de hormigón muy reducido y carecía de estructura adecuada. A esto se sumaba la particularidad de una curva en el trazado, lo que generaba que el tirante de agua aumentara y ejerciera mayor presión sobre los laterales, debilitando aún más la obra.

Frente a esta situación, se ejecutó la demolición completa del sector dañado y la construcción de 14 paños de sección trapecial, reforzados para garantizar mayor durabilidad y seguridad. Esta intervención permitió mejorar la conducción del agua y evitar pérdidas en el futuro.

Reparación en el Canal Tercero – Caucete

Otra obra clave se realizó en el departamento Caucete, específicamente en el Canal Tercero, a la altura de calle Salta. Allí se detectó un socavón ocasionado por la rotura de una junta, lo que afectaba directamente la distribución del recurso.

La falla representaba un riesgo importante, ya que podía comprometer la entrega de agua durante los meses de mayor demanda, poniendo en peligro el riego de casi 6.000 hectáreas productivas de ese departamento. Ante esta situación, se trabajó en la reparación integral del tramo dañado, restableciendo la normalidad del sistema.

Un plan de mantenimiento

Cada intervención tiene un impacto directo en la actividad agrícola, que depende del riego para sostener cultivos y economías regionales.

De esta manera, el Departamento de Hidráulica continúa avanzando en su plan de mantenimiento y modernización de canales, priorizando aquellas zonas donde el deterioro podría afectar la distribución de agua en grandes superficies productivas.