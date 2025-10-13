Con lonas verdes y sin tantos avisos, el histórico edificio de la Escuela Normal Sarmiento está siendo intervenido. En paralelo se trabaja en el Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera, otro de los edificios educativos más tradicionales del casco céntrico de la Capital.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Gladys González, directora de Patrimonio Cultural de la provincia, en diálogo con DIARIO HUARPE despejó dudas de la intervención que se logró poner en marcha en ambos emblemas. La Normal, fundada en 1879 y ubicado desde 1913 en pleno centro sanjuanino, está atravesando un proceso de puesta en valor patrimonial impulsado por la Dirección de Patrimonio Cultural. “Buscamos embellecer el edificio y, sobre todo, generar conciencia en los estudiantes y docentes sobre la importancia de cuidar este lugar que forma parte de la identidad sanjuanina”, agregó.

Puertas y ventantas también entraron en proceso de restauración. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El trabajo del edificio ubicado por avenida Libertador y Leandro Alem incluye la limpieza de grafitis, restauración de puertas, reacondicionamiento de baños, reparación de luminarias y revalorización del museo escolar, que permanecía cerrado. Además, se contó con ayuda del Ministerio de Infraestructura y otras dos empresas que participaron en la restauración y valoración histórica. Como dato adicional, revelaron que se está relevando todo el material histórico del museo de la Normal para reabrirlo y así los propios chicos que asisten al establecimiento puedan conocer su propia historia. "Las autoridades están muy entusiasmadas”, sostuvo la funcionaria González.

Además, expusieron que esta propuesta se enmarca en un programa llamado Escuelas Monumento, que apunta a fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades educativas. González destacó que parte del programa es que los alumnos de sexto año participaron en charlas sobre patrimonio, memoria y vandalismo: “Los chicos se mostraron muy interesados, hicieron muchas preguntas y demostraron que valoran la historia de su escuela. Queremos que comprendan que cuidar el edificio es cuidarse a sí mismos y respetar su entorno”, afirmando que ya se comenzaron a dictar.

Respecto al estado estructural del edificio, la directora llevó tranquilidad: “La Escuela Normal está impecable. Fue construida como antisísmica, adelantada a su tiempo, y hoy no presenta grietas ni daños importantes.”

Otro detalle que llamó la atención del equipo de restauradores fue el color de las puertas. “Cuando retiramos la pintura vieja, encontramos que originalmente las puertas eran grises, pero toda la comunidad sanjuanina recuerda la escuela con sus puertas verdes. Patrimonialmente, debemos respetar la memoria colectiva, por eso decidimos mantener ese color que forma parte de su identidad visual”, señaló González.

El Colegio Nacional también se renueva

Sobre el Colegio Nacional, González contó que allí se realizan tareas de pintura exterior, reparación de revoques y adecuación de instalaciones, siempre respetando el estilo arquitectónico y los colores originales. “A diferencia de la Normal, este edificio sí puede ser pintado completamente, pero cuidando los detalles y su valor patrimonial”, precisó González.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

La funcionaria explicó que el objetivo es lograr una red de escuelas patrimoniales activas, donde los alumnos no solo asistan a clases, sino también aprendan a valorar el entorno histórico que los rodea. “Queremos que cada estudiante sienta orgullo por su escuela y entienda que estos edificios son parte de su historia. Cuidarlos es preservar el legado cultural de San Juan para las generaciones futuras”, expresó.

A diferencia de la Normal Sarmiento, el Colegio Nacional ha necesitado menores pero importantes remodelaciones. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Con estas intervenciones, la provincia avanza en una política sostenida de educación patrimonial, que busca unir la memoria, la arquitectura y la participación de la comunidad educativa.