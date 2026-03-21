En el marco del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, San Juan pone el foco en la inclusión laboral como eje central de sus políticas públicas. A través de la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Familia, se impulsa un registro y programas específicos que buscan generar oportunidades concretas en el ámbito público y privado.

Durante 2025, el Programa Provincial “Trabajando Sueños” permitió que 125 personas con discapacidad participaran en prácticas formativas. De ese total, 14 fueron personas con Síndrome de Down, lo que representa el 11% del total, con experiencias en eventos gubernamentales, empresas públicas y el sector privado.

La directora del área, Paula Moreno, destacó a DIARIO HUARPE el alcance del programa y su crecimiento sostenido con número reales del año pasado: “Trabajamos con 60 personas que hicieron entrenamientos laborales en empresas públicas y privadas. Además, 42 participaron en la Fiesta del Sol y 15 en el Ironman”.

En esa misma línea, resaltó nuevas oportunidades generadas en el último tiempo: “Este año logramos que 30 personas con discapacidad trabajaran como monitores en las colonias de verano. Es un programa que superó nuestras expectativas”.

El impacto también se refleja en la articulación con el sector productivo. Actualmente, son 42 las empresas que forman parte de esta iniciativa, brindando espacios de formación e inserción laboral para personas con discapacidad.

Además, desde el organismo remarcan la importancia de predicar con el ejemplo. En ese sentido, la Dirección cuenta en su propio equipo con Celina Morando, trabajadora con Síndrome de Down que cumple funciones en el área de mesa de entrada, consolidando un modelo de inclusión real dentro del Estado.

Moreno explicó cómo funciona el proceso para quienes deseen sumarse: “Las personas que quieran ser tenidas en cuenta deben cargar sus datos en la plataforma. Luego, el equipo de programas y proyectos realiza entrevistas laborales y, cuando surge una oportunidad, se los contacta para distintos puestos”.

El registro continúa abierto y se puede acceder a través de la web oficial www.discapacidad.gob.ar, donde los interesados pueden inscribirse para futuras convocatorias.