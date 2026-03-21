Un procedimiento de rutina terminó con un importante rescate de fauna autóctona en el departamento Caucete. Efectivos de la Comisaría 37ª, mientras realizaban recorridas de prevención por las calles del Barrio Justo P. Castro I, detectaron el inconfundible canto de numerosas aves que provenía del interior de una vivienda particular.

Ante la sospecha de una infracción a las leyes de protección animal, los uniformados entrevistaron a la propietaria del inmueble, de apellido Sánchez. La mujer autorizó el ingreso de los efectivos, quienes se encontraron con un triste panorama: un total de 22 jaulas y 3 tramperos distribuidos en la propiedad.

En el lugar, la Policía contabilizó 17 ejemplares silvestres que permanecían privados de su libertad. Entre las especies rescatadas se encontraban tres benteveos, dos zorzales negros, un jilguero, dos corbatitas, un zorzal mandioca, un ladrillito, tres piquitos de oro, tres diucas y una cata.

Por el hecho, se dio inicio a un Expediente Contravencional bajo el artículo 209 de la Ley 941-R, vinculando directamente al esposo de la mujer, un hombre de 56 años de apellido Sánchez. En la causa interviene el Juzgado de Paz de Caucete.

Tras recibir la autorización correspondiente de la Dirección de Flora y Fauna, personal de la Policía Ecológica procedió al secuestro y traslado de los animales. Las aves fueron derivadas a la veterinaria Arca, donde especialistas evaluarán su estado de salud para determinar si están en condiciones de ser rehabilitadas y, posteriormente, liberadas en su hábitat natural.