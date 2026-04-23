Baleó una casa en el barrio Kennedy por conflictos con el nieto de la dueña

El acusado de balear y apedrear una casa en el barrio Kennedy, Santa Lucía, tenía un conflicto con el nieto de la dueña, según surge de la investigación judicial que se desarrolla tras el violento episodio ocurrido durante la madrugada del lunes y que dejó daños materiales en la vivienda.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Ignacio Achem, el hecho tuvo su origen en una disputa previa entre el imputado y el joven que se encontraba en la puerta del domicilio al momento del ataque. Esa situación habría sido el detonante de la secuencia violenta que comenzó cerca de las 23.

“El conflicto se originó por una situación previa entre el imputado y el nieto de la denunciante, quien se encontraba en la puerta de la vivienda cuando llegaron las personas que lo buscaban”, explicó el fiscal a DIARIO HUARPE.

En ese contexto, cuatro individuos se presentaron en el lugar y se produjo un forcejeo con el joven. Luego, según la denuncia, ingresaron al domicilio y se escuchó una detonación de arma de fuego.

La causa judicial contempla dos episodios diferenciados. El primero corresponde al enfrentamiento inicial y al disparo dentro o en inmediaciones de la vivienda. El segundo ocurrió horas más tarde, alrededor de las 4 de la madrugada, cuando los agresores habrían regresado.

“A esta persona se le endilga el delito de amenazas con arma y también un delito de daño, ya que posteriormente regresaron y arrojaron piedras y ladrillos contra la vivienda, provocando la rotura de tres ventanas”, detalló Achem.

La denunciante logró reconocer a dos de los presuntos agresores, uno de los cuales portaba un arma de fuego. Otros participantes no pudieron ser identificados.

Situación judicial del imputado

Pese a la gravedad del hecho, el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación. El fiscal indicó que no declaró en esta etapa y que se aguardan resultados clave de pericias para determinar su participación.

“El imputado no ha declarado y se le ha practicado una pericia de absorción atómica, cuyo resultado aún no está disponible”, sostuvo.

Además, el Ministerio Público solicitó un plazo de investigación de tres meses para reunir pruebas que permitan establecer con mayor precisión la autoría y las responsabilidades en el caso.

Investigación en curso

El expediente continúa en etapa inicial y se apoya tanto en testimonios como en pericias técnicas. La reconstrucción de lo ocurrido busca determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados en el ataque.

En este marco, la línea investigativa principal se centra en el conflicto previo como posible desencadenante del hecho, sin descartar otras circunstancias que puedan surgir durante el avance de la causa.