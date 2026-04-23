Quién es el famoso que estudiará para ser piloto de avión

El cantante El Polaco participó como invitado en el programa Otro Día Perdido emitido por la pantalla de El Trece. Durante la charla el músico se sinceró sobre su presente y el cambio de rumbo que dará su vida fuera de la música.

Tras mencionar que intentó hacer terapia en varias oportunidades pero no logró dar con el profesional indicado el conductor Mario Pergolini le consultó si le gustaría estudiar algo como psicología medicina o abogacía. Ante esta pregunta el músico reveló que “Lo que voy a hacer es algo que me gustó de chico: piloto de avión. Voy a arrancar ahora a hacer las clases”.

Esta nueva etapa surge a partir de una vivencia personal relacionada con su miedo a las alturas y a volar. El artista confesó que anteriormente “Era insoportable viajar conmigo. He estado en viajes donde se caían todas las máscaras”. Por su parte Pergolini quien ya tiene experiencia en la materia lo alentó afirmando que “Yo lo hice, las primeras 40 horas las vas a pasar genial”. Además el cantante precisó que el lugar elegido para realizar su instrucción será “Ahí en Berazategui”.

En el transcurso de la entrevista Evelyn Botto bromeó con la futura imagen del músico en su nuevo rol al expresar “¿Te imaginás? Señores pasajeros, les habla su capitán El Polaco”. Finalmente cuando se le preguntó si tenía interés en aprender a manejar helicópteros el invitado fue tajante y respondió entre risas que “No, avión”.