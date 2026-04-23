Cuál fue el proyecto secreto que grabó Luis Brandoni antes de morir

La partida de Luis Brandoni el domingo 19 de abril generó una profunda tristeza en el ambiente artístico nacional y una gran incógnita sobre el futuro de Nada. Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat aclararon la situación en una carta publicada en El País donde confirmaron que la segunda temporada ya se encuentra en posproducción.

Esta nueva entrega ahora se llamará Todo y fue filmada íntegramente en septiembre del año 2025 con la participación del actor antes de su fallecimiento. Según explicaron los cineastas "Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción, nos dejó este último regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande".

En esta continuación de cinco capítulos para Disney+ la trama sigue al personaje Manuel Tamayo Prats pero traslada el escenario de Buenos Aires a la ciudad de Nueva York. El relato contará nuevamente con Majo Cabrera en el papel de Antonia y el regreso especial de Robert De Niro como el narrador Vincent Parisi.

La historia explorará una sátira sobre la burocracia nacional pasando de un contexto de escasez a uno de abundancia. Cohn y Duprat recordaron que convocaron al artista para Mi obra maestra luego de un tiempo alejado del cine y destacaron que hace pocos días el propio actor les manifestó que "A los 85 años estoy, de lejos, en el mejor momento de mi carrera".

Además de este proyecto los espectadores podrán verlo el 1 de mayo en la cuarta temporada de El encargado protagonizada por Guillermo Francella donde interpreta a El Polaco. Se trata de un hombre que vive en la plaza de Barrancas de Belgrano acompañado por un perro llamado Le Pera.

Los directores señalaron que a Brandoni siempre le gustó la idea de interpretar a un vagabundo y sobre esta aparición especial aseguraron que "Es de las escenas más divertidas de todas las de El encargado. Va a ser muy recordada, ya van a ver por qué". Mientras estas obras póstumas esperan su estreno la comunidad cultural despidió los restos del intérprete en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita durante una jornada marcada por la lluvia.