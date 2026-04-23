Condenaron a más de tres años de cárcel al hombre que baleó a otro

Condena por tiroteo de dos cuñados contra otro hombre y un imputado sigue detenido dejó como resultado una pena de prisión efectiva para uno de los agresores y la continuidad de la prisión preventiva para el otro, en un caso de violencia con armas de fuego que avanza en la Justicia.

El fiscal Alejandro Mattar informó a DIARIO HUARPE que uno de los acusados fue condenado a tres años y seis meses de prisión por el delito de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego. La resolución se conoció tras una audiencia en la que se evaluaron las pruebas reunidas durante la investigación.

Durante el proceso se determinó que el condenado utilizó una pistola calibre 9 milímetros, la cual fue secuestrada por los investigadores y vinculada directamente con el hecho. El arma fue considerada clave para establecer la mecánica del ataque y la responsabilidad penal del acusado.

Además, se le imputó el delito de portación de arma de fuego de uso civil condicionado, lo que también fue tenido en cuenta al momento de fijar la pena mínima prevista para este tipo de conductas.

Situación del otro imputado

El segundo cuñado involucrado en el ataque permanece detenido y bajo prisión preventiva. La medida fue prorrogada recientemente por un mes más, en el marco de una audiencia realizada la semana pasada.

“Va a continuar demorado. Continúa con la prisión preventiva que tiene vigente por un mes más, que ha sido otorgado en una audiencia de la semana pasada”, explicó el fiscal en relación con la situación procesal del acusado.

Avance de la investigación

La causa continúa en etapa de investigación respecto del segundo implicado, mientras se analizan distintos elementos probatorios que permitan determinar su grado de participación en el hecho. La fiscalía no descarta nuevas medidas en función del avance del expediente.

En este sentido, se indicó que la continuidad de la prisión preventiva responde a la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso judicial y evitar riesgos procesales.

El origen del conflicto

Sobre el motivo del ataque, desde la fiscalía señalaron que el hecho se enmarca en conflictos entre grupos, aunque no se brindaron detalles específicos sobre el detonante puntual del enfrentamiento.

“Son enfrentamientos entre distintos grupos y lamentablemente con las consecuencias que tenemos en las calles. Es lo que tratamos de que no vuelvan a suceder”, sostuvo Mattar al referirse al contexto en el que ocurrió el episodio.