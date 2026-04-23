Quién es el "ex" de Tini Stoessel que confirmó que será papá

Jorge Blanco, el artista mexicano conocido por su rol estelar en la producción de Disney llamada Violetta, anunció que espera su primer hijo junto a Stephie Caire. La pareja comunicó la novedad a través de un video donde Jorge utilizó una gorra azul con la palabra DAD y Stephie una rosa con la inscripción MOM, mientras sostenían una pequeña gorra amarilla con la frase MOM + DAD = ME. En sus redes sociales, el actor dedicó unas palabras al futuro integrante de la familia al expresar que "Ya te amamos con todo el corazón, eres el regalo más grande".

Sus colegas de la ficción juvenil reaccionaron con afecto ante el posteo viral. Clara Alonso, quien personificaba a la tía de la protagonista, exclamó que "Ay dios mío, qué notición". Asimismo, Cande Molfese dedicó un mensaje cargado de cariño afirmando que "Qué linda noticia, los quiero mucho amigos, qué lindo". Tini Stoessel también participó del festejo virtual mediante el uso de emojis de corazones y rostros conmovidos.

Este vínculo entre los protagonistas se mantiene firme, como se vio el pasado 16 de noviembre durante el concierto Futttura. En ese evento, Blanco se unió a Tini para cantar el tema Podemos frente a una audiencia que celebró la química de sus personajes León y Violetta.

La jornada también contó con la presencia de Mercedes Lambre, quien interpretó Destinada a brillar bajo su recordado papel de Ludmila. Aquel encuentro en el escenario reafirmó la amistad que nació en los estudios de grabación y que hoy se celebra con la noticia de la llegada de un nuevo integrante.