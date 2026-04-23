La dura confesión de Daniela Celis contra Thiago Medina: "Tengo derecho"

Daniela Celis se refirió a su situación actual con Thiago Medina tras los rumores que la vinculan con Nick Sicaro. La joven aclaró que se encuentra en una nueva etapa personal y fue contundente al decir que "tengo derecho a poder estar con otra persona".

Respecto a la relación con el padre de sus hijas, detalló que "él ya no está viviendo en mi casa y él hace sus cosas y yo hago las mías. Hablamos un montón, nos vemos todos los días y nuestra prioridad son y serán siempre nuestras hijas". Ante las opiniones que circulan en las plataformas digitales, Celis se mostró agotada de los juicios externos.

Según sus palabras, "es más lo que se habla y opina la gente que lo que en realidad pasa. Y aparte de eso, si a mí se me vincula con alguien, sacando todo lo que está pasando con Nick, yo tengo derecho a poder estar con otra persona". La influencer aprovechó para reflexionar sobre los mandatos sociales que recaen sobre la maternidad.

En ese sentido, expresó que "hay muchos prejuicios de que como una madre es mujer y está separada tiene que estar en la casa al cuidado de los hijos todo el tiempo, y no. Por suerte estoy encontrándome conmigo misma, con mi ser mujer y madre". De este modo, buscó poner fin a los cuestionamientos y defender su libertad individual mientras atraviesa un proceso de redescubrimiento personal lejos de su antigua pareja.