Antuña evitó ir a la cárcel tras acordar pagar $3.000.000 al Círculo de Legisladores

La causa contra el empresario gastronómico Marcelo Antuña por robo y destrozos en el Círculo de Legisladores de San Juan tuvo un giro clave este jueves: en una audiencia de formalización, las partes llegaron a una conciliación económica que, de cumplirse, evitará una condena penal. El acuerdo establece el pago total de $3.000.000 en concepto de reparación simbólica por los daños ocasionados.

Reparación económica y condiciones

El abogado querellante, Maximiliano Delgado, explicó a DIARIO HUARPE que “se ha llegado a buen puerto para conciliar y homologar ese ofrecimiento realizado por Antuña”, tras la denuncia por incumplimiento de contrato, robo y daños en el espacio alquilado como parrillada.

Además de elementos faltantes, hay serios daños estructurales. (Foto archivo)

Según detalló, el esquema de pago contempla una primera entrega de $1.500.000 el 1 de junio y luego cuotas mensuales por el monto restante. No obstante, aclaró que se trata de una compensación parcial: “es una reparación simbólica, porque no abarca todo el daño causado, que según pericias es grande”.

Daños materiales y antecedentes

De acuerdo a la investigación, durante el tiempo en que Antuña tuvo a cargo el lugar se registraron importantes faltantes: aires acondicionados, mobiliario, elementos sanitarios e incluso cableado. Estos hechos fueron acreditados mediante pericias policiales.

Además, el fiscal solicitó mantener abierta la investigación ante un posible incumplimiento. Delgado advirtió que “si no cumple, se va a seguir formalizando contra él”, teniendo en cuenta antecedentes similares en otra causa vinculada.

Un acuerdo con dudas

Desde el Círculo de Legisladores, su presidente Moisés Lara reconoció que aceptaron la conciliación para cerrar el conflicto, aunque con reservas. “El daño que ha ocasionado es muy grande, tanto material como institucional”, afirmó a DIARIO HUARPE.

Incluso, expresó dudas sobre el cumplimiento del acuerdo: “hemos aceptado esta situación, pero no estamos conforme, para nada es un tipo responsable o cumplidor”, sostuvo, al tiempo que señaló que el dinero apenas permitiría recuperar parte del equipamiento perdido.

Un espacio aún afectado

El impacto del hecho no fue solo económico. Lara indicó que el lugar continúa afectado y que el salón principal (destinado a socios y actividades) quedó inutilizado tras los destrozos.

En ese contexto, la conciliación aparece como una salida judicial para evitar un proceso más largo, aunque condicionada a que el acusado cumpla con los pagos establecidos en los plazos fijados por la Justicia.