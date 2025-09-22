Balón de oro: hora, cómo verlo y los argentinos que estarán presente

El mundo del fútbol posará sus ojos en París este lunes para la 69ª edición de la ceremonia del Balón de Oro. La atención en Argentina será particular, ya que tres integrantes clave de la Selección campeona de América se encuentran entre los principales nominados. El país se ilusiona con ver a sus estrellas alzarse con los prestigiosos galardones, un evento que aún tiene a Lionel Messi como máximo ganador histórico con ocho trofeos.

Entre los 30 mejores jugadores del planeta, los mediocampistas Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez se destacan como representantes. Para Lautaro, conocido como "El Toro", esta es otra confirmación de su alto rendimiento, tras haber finalizado séptimo en la votación del año pasado. Por su parte, para Alexis esta nominación es un hito: llega por primera vez a la lista luego de ser una de las figuras indiscutibles del Liverpool, campeón de la Premier League, y pieza fundamental en la consagración de Argentina en la Copa América.

Un desafío francés y la búsqueda de un triplete histórico

El Balón de Oro 2025 tiene un claro favorito, según las proyecciones de los medios europeos: el delantero francés Ousmane Dembelé. La estrella del Paris Saint-Germain, que conquistó todos los títulos posibles con su club, se posiciona como el máximo aspirante al premio principal, en la misma categoría en la que compiten los argentinos Alexis y Lautaro.

En un plano diferente, pero con la misma magnitud, Emiliano "Dibu" Martínez buscará hacer historia. El arquero de la Selección Argentina es candidato a llevarse el Trofeo Yashin al mejor portero del mundo por tercer año consecutivo. El "Dibu", una vez más, buscará consolidar su dominio bajo los tres palos en una gala que promete ser una celebración del talento global.