Huarpe Deportivo
Balón de oro: hora, cómo verlo y los argentinos que estarán presente
Por Mauro Cannizzo Hace 3 horas
El mundo del fútbol posará sus ojos en París este lunes para la 69ª edición de la ceremonia del Balón de Oro. La atención en Argentina será particular, ya que tres integrantes clave de la Selección campeona de América se encuentran entre los principales nominados. El país se ilusiona con ver a sus estrellas alzarse con los prestigiosos galardones, un evento que aún tiene a Lionel Messi como máximo ganador histórico con ocho trofeos.
Entre los 30 mejores jugadores del planeta, los mediocampistas Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez se destacan como representantes. Para Lautaro, conocido como "El Toro", esta es otra confirmación de su alto rendimiento, tras haber finalizado séptimo en la votación del año pasado. Por su parte, para Alexis esta nominación es un hito: llega por primera vez a la lista luego de ser una de las figuras indiscutibles del Liverpool, campeón de la Premier League, y pieza fundamental en la consagración de Argentina en la Copa América.
Un desafío francés y la búsqueda de un triplete histórico
El Balón de Oro 2025 tiene un claro favorito, según las proyecciones de los medios europeos: el delantero francés Ousmane Dembelé. La estrella del Paris Saint-Germain, que conquistó todos los títulos posibles con su club, se posiciona como el máximo aspirante al premio principal, en la misma categoría en la que compiten los argentinos Alexis y Lautaro.
En un plano diferente, pero con la misma magnitud, Emiliano "Dibu" Martínez buscará hacer historia. El arquero de la Selección Argentina es candidato a llevarse el Trofeo Yashin al mejor portero del mundo por tercer año consecutivo. El "Dibu", una vez más, buscará consolidar su dominio bajo los tres palos en una gala que promete ser una celebración del talento global.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, publicó una serie de mensajes en la red social “X” en los que reafirmó el compromiso de Washington con el gobierno argentino. Habló de swaps, compras de divisas y deuda pública como alternativas posibles, y destacó la disciplina fiscal impulsada por Javier Milei.
Esperanza para Mogna: el Gobierno provincial avanza con proyectos clave para garantizar agua para consumo y producción
Vecinos de Mogna fueron recibidos por el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia. Durante la reunión se presentaron alternativas concretas para resolver la crítica situación hídrica de la zona, con participación de expertos internacionales. La comunidad volvió a su pueblo con esperanzas renovadas.