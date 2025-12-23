El actor Matías Alé fue internado de urgencia tras un incendio ocurrido en su vivienda, donde resultó con ardor en el pecho, informaron allegados y voceros del artista. El episodio se registró en horas de la tarde, cuando el fuego afectó parte del inmueble y generó preocupación entre quienes estaban cerca del lugar.

Tras la emergencia, Alé fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención profesional ante los síntomas respiratorios derivados por la inhalación de humo y el ardor en el pecho, procedimientos que forman parte del protocolo habitual en estos casos para descartar complicaciones.

Desde su entorno confirmaron que el actor permanece estable y bajo observación del equipo médico, que continúa con la evaluación de su estado general y la respuesta al tratamiento. La familia y allegados destacaron la rápida intervención de los servicios de emergencia que permitieron controlar el foco de incendio y asistir a Alé sin demoras.

El siniestro generó conmoción en el barrio, donde vecinos escucharon las sirenas y observaron a los equipos de bomberos trabajando para apagar las llamas que se propagaron en una parte de la casa. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad más allá de los síntomas respiratorios del actor, aunque las autoridades investigan las causas que originaron el fuego.

Mientras avanza la evaluación médica, los allegados a Matías Alé piden respeto por la privacidad del actor y confianza en el parte clínico oficial, que será difundido en las próximas horas por los profesionales de salud que lo asisten.