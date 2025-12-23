El gobierno de Venezuela solicitó este lunes la activación de mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de lo que calificó como “actos de piratería” cometidos por Estados Unidos contra buques petroleros vinculados al comercio energético venezolano.

En una carta firmada por el presidente Nicolás Maduro y leída por el canciller Yván Gil, el régimen chavista pidió que se investiguen y sancionen las acciones que, según sus autoridades, implican la confiscación de embarcaciones y cargas de crudo en el mar Caribe como parte de las operaciones estadounidenses. En el texto, también se advirtió que “la energía no puede convertirse en arma de guerra ni instrumento de coerción política”.

La misiva fue enviada a los países miembro de la Organización de las Naciones Unidas en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington. El gobierno venezolano sostuvo que el reciente bloqueo y confiscación de buques petroleros afectará el suministro de crudo y la estabilidad de los mercados internacionales de energía.

Maduro y su gabinete consideraron que las medidas unilaterales adoptadas por Estados Unidos constituyen una violación al derecho internacional y un ataque a la libertat de navegación, por lo que reclamaron acciones coordinadas a nivel multilateral para frenar lo que describieron como una “escalada de agresiones”.

El llamado se produce en medio de un marco diplomático complejo, con sanciones, bloqueos y la intensificación del despliegue militar estadounidense en la región, así como la persecución de varios buques que operan en el Caribe y cercanía de Venezuela bajo la justificación oficial de hacer cumplir sanciones y medidas de control.