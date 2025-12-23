A días de cerrar el año y con la mirada puesta en 2026, los Bomberos Voluntarios de San Juan renovaron su principal anhelo: la sanción de una ley provincial que reconozca formalmente su labor y brinde derechos básicos a quienes arriesgan su vida de manera voluntaria. Así lo expresó el sargento Sergio Trigo, integrante de la Organización Bomberos Voluntarios de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Actualmente, San Juan es una de las pocas provincias del país que aún no adhirió a una ley provincial específica para bomberos voluntarios, pese a contar con entre 13 y 14 cuarteles operativos y más de 350 efectivos en funciones activas. “Somos una fuerza de tarea enorme, indispensable para una provincia sísmica como la nuestra”, remarcó Trigo.

Publicidad

Según los registros de la organización, en lo que va del año ya se realizaron más de 530 servicios, una cifra muy similar a la de 2024, cuando se cerró con 587 intervenciones. Incluso, se registró un aumento en los incendios de viviendas, pasando de 16 casos el año pasado a 35 en el presente.

El crecimiento urbanístico, la expansión de zonas como El Médano en Rawson, Jáchal y Caucete, y la reactivación de actividades como la minería incrementaron la demanda operativa. “Los cuarteles crecieron, se profesionalizaron y hoy responden de manera constante en cada jurisdicción”, explicó Trigo.

Publicidad

¿Qué contempla la ley que reclaman?

El pedido de los bomberos no apunta a un salario, sino a un respaldo social y legal mínimo. Entre los puntos centrales que buscan incluir en la normativa se destacan:

Reconocimiento de la actividad como carga pública, para evitar sanciones laborales cuando deben asistir a emergencias.

Cobertura de seguros personales y de vehículos.

Acceso a obra social para bomberos y sus familias.

Puntaje especial para acceso a la vivienda, similar al otorgado a otros sectores esenciales.

Posibilidad de una pensión tras 25 años de servicio o al cumplir 50 años de edad.

Marco legal que establezca también exigencias y controles, bajo la órbita de Protección Civil.

Un recurso clave para la provincia

Desde la organización remarcan que el costo de sostener esta estructura voluntaria es mínimo en comparación con el beneficio que representa para el Estado. “Mantener una fuerza territorial profesional puede costar miles de millones. Los bomberos voluntarios pedimos una fracción de eso, sin dejar de dar respuesta inmediata y efectiva”, subrayó Trigo.

Publicidad

Además, destacó con orgullo que San Juan no registra bomberos voluntarios fallecidos en acto de servicio, gracias a protocolos estrictos y a una capacitación permanente que exige al menos un año de formación antes de salir a una emergencia.

Si bien hubo compromisos de legisladores, del vicegobernador y de distintos sectores políticos para avanzar con la ley, el proyecto aún no fue tratado. “No sabemos si estamos más cerca, pero sí se habla más del tema. Eso ya es un avance”, sostuvo Trigo.

Con mayor visibilidad mediática y un crecimiento sostenido de los cuarteles, los bomberos voluntarios confían en que 2026 pueda ser finalmente el año en que San Juan salde una deuda histórica con quienes sostienen, a pulmón, gran parte del sistema de emergencias de la provincia.