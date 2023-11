Este domingo 19 de noviembre se realiza en la Argentina el balotaje en el que los ciudadanos deben elegir entre los candidatos a presidente Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza. En la recorrida de DIARIO HUARPE por algunas escuelas, se pudo observar dos realidades opuestas a la hora de votar en San Juan en los departamentos San Martín y Rawson: tranquilidad y “viveza”.

En una jornada electoral bastante veloz por la rapidez que lleva elegir a alguno de los candidatos que pugnan por sentarse en el sillón de Rivadavia, los sanjuaninos se acercaron a las urnas y en el departamento San Martín se visualizó una gran calma de aquellos vecinos que llegaban en moto o bicicleta. Es que al tratarse de un departamento “chico” que aún conserva las buenas costumbres, sus electores dejaban a la intemperie sus vehículos, sin tomar grandes medidas de seguridad.

En la escuela Juan Larrea de la localidad de San Isidro en San Martín, los electores que llegaban en moto, descendían de la misma, dejaban los cascos encima, no colocaban candado y no había algún “trapito” que quedara a cargo de su cuidado. A lo sumo, las motos quedaban con traba, mientras que las bicicletas no tenían candado.

En San Martín la gente dejaba su moto o bici sin candado. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Caso contrario se podía observar en Rawson o algunos de los departamentos del Gran San Juan que se encuentran mayormente “contaminados” por las grandes urbanizaciones. En ese sentido, el elector que se acercó a votar por la escuela 14 de Febrero debía tener la “viveza” de no olvidarse de colocar algún candado que le brinde mayor seguridad al vehículo, y encargarle el cuidado del mismo a algunos de los “cuidacoches” que se colocaron en los alrededores de la institución educativa.

Cabe destacar que estas realidades totalmente opuestas no solo se dan por la inseguridad que pueda tener cada departamento, sino también por la cantidad de habitantes que tiene cada uno. Según el último censo, San Martín cuenta con poco más de 14.910 habitantes, mientras que Rawson lidera el listado de los departamentos con más cantidad de vecinos, 818.234 hasta el año 2022.

En Rawson los motociclistas aseguraban sus motos y cascos con candados. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Cumplir el deber cívico en familia

Cristian Mercado y Emilse Caballero son una pareja de la localidad de San Isidro que fueron a votar acompañados de Nasli, la pequeña hija en común que tienen y por la criatura que viene en camino que se llamará Mateo. En diálogo con DIARIO HUARPE, el papá de la familia que trabaja en una finca señaló que se acercaron a cumplir con el deber cívico esperanzados “en un cambio para sus vidas y la situación del país”, esperando un mejor futuro para sus hijos.

La familia Mercado vivió la jornada electoral con esperanza. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.