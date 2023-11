Uno de los apoderados de La Libertad Avanza, Santiago Viola, retrocedió en las acusaciones de fraude sobre las elecciones generales desarrolladas por seguidores, dirigentes y el propio candidato presidencial, Javier Milei, y aseguró que no existió una denuncia formal: "No presentamos pruebas porque no se trató de una denuncia. Únicamente queremos extremar los recaudos". De esta forma, La Libertad Avanza reconoció no tener pruebas para denunciar fraude.

En declaraciones judiciales, el dirigente libertario descartó la existencia de fraude y reconoció que las medidas y expresiones formuladas fueron generadas en pos de "extremar los cuidados": "En lo que respecta a la presentación efectuada ante el Juzgado Electoral quiero hacer saber que no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre".

"La presentación se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos en conocimiento, de los cuales acompaño en esta acto algunos ejemplos", agregó.

Las explicaciones esgrimidas desde el espacio libertario surgen como respuesta a la citación de la Justicia federal a los apoderados de La Libertad Avanza, Karina Milei y el propio Viola, para que este viernes declaren y "brinden precisiones y documentación" sobre la presentación que hicieron ante la jueza María Servini por sospechas de fraude en las elecciones generales de octubre.

La respuesta de la jueza llegó luego de que los apoderados acusaran "irregularidades" en las últimas elecciones generales, según informaron "personas en redes sociales". Señalaron que podrían ser calificadas como fraudulentas.