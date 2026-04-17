Los empleados bancarios tendrán un nuevo aumento salarial en marzo, tras el acuerdo firmado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias, que actualiza los haberes en línea con la inflación del período.

El incremento pactado es del 3,4% y se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

Con esta actualización, el salario inicial del sector se eleva a $2.259.305,03, consolidando una de las remuneraciones básicas más altas dentro del mercado laboral formal.

Además, el acuerdo establece que el monto del Día del Bancario se fija en $2.014.092,28, con revisiones previstas en futuras actualizaciones salariales.

El aumento acumulado en los primeros tres meses del año alcanza el 9,4% sobre los salarios de diciembre de 2025, en el marco de la pauta de actualización que el gremio mantiene con las cámaras del sector.

El esquema acordado prevé la continuidad de revisiones durante abril y mayo bajo el mismo mecanismo, mientras que la negociación paritaria está programada para su próxima instancia en la segunda quincena de junio.

El ajuste bancario se da en un contexto de negociaciones salariales en distintos gremios del país, que en su mayoría vienen cerrando acuerdos vinculados a la evolución de la inflación y a la política general de actualización de ingresos.