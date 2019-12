Banchero, de Posta: "Spotify y Apple no son competencia, sino aliados"

Luciano Banchero, cofundador de la productora de podcast Posta, resaltó el momento de la industria y el avance desde que se inició en el mercado en 2014, valorizando el ingreso de grandes empresas para la distribución de contenidos.



"Spotify y Apple no son competencia, sino aliados. Somos una productora de podcast y no distribuimos. Todos los que hacemos podcast acá encontramos ahí nuestra distribución. Con Spotify hubo un punto importante de masificación en América latina. Hay mucha gente que nunca había pensado en producir y con Spotify lo empezaron a hacer", comentó Banchero a Télam.



Dentro de las producciones de Posta que se pueden encontrar en plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcast o iVoox hay programas sobre Game of Thrones, cine, series u otras realizadas para marcas como Red Bull, Uber o Anfibia.



"No nos imaginábamos que íbamos a lograr alianzas como la de Spotify y trabajar con gigantes como Vice, HBO o National Geographic. Para nosotros eso es clave, poder contar historias con marcas afines a nosotros", comentó al respecto el conductor de la radio Metro.



Además, dentro de Spotify, el podcast más escuchado en 2019, "Somos novios", es de su propia factoría, aunque esta plataforma tiene en exclusiva también "Mejor país del mundo", "No me olvidé de vos" y "Tripulación Atucha".



T: ¿Cómo ves la competencia en el podcast luego de 5 años?



LB: No se compite en realidad. Es un ecosistema bastante chico teniendo en cuenta todo el mundo. Estados Unidos compite entre productoras grandes, pero con camaradería. La competencia se vive de manera sana y la búsqueda es lograr que las historias y los contenidos lleguen a los oídos de los que quieren escuchar eso.



T: Ver tantos nuevos jugadores en el mercado, ¿hace que se te mueva el piso?



LB: Para nosotros es estimulante que haya medios grandes que quieran producir y participar de este mundo. No nos estresa ni nos quita el sueño. Esto nos estimula y nos genera ganas de superarnos.



T: iVoox dijo que va a empezar a vender sus producciones o a cobrar derechos, como se hace en la música. ¿Creés que por ahí está el futuro de la industria?



LB: Esta noticia es súper positiva. Creo que las plataformas que crean contenidos originales pueden impulsarlos para que más gente empieza a escuchar y producir. No creo que es el futuro, sino parte. No hago futurología, pero sí planear dónde vamos a estar en uno o dos años. Seguramente más plataformas se sumen a hacerlo.



T: Ustedes también hacen contenidos para marcas. ¿Como se consigue la mezcla entre un mensaje institucional con uno periodístico que interese al público?



LB: Es cierto que producimos contenidos para marcas como Red Bull y Oracle, entre otros, pero lo que nos guía es si es algo interesante y tiene algo para contar. Lo irrelevante no nos genera interés porque creemos que no lo va a tener en la audiencia. El punto de partida es eso.