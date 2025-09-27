Durante la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), el Banco Nación anunció una serie de beneficios para fomentar el turismo interno, que incluyen descuentos de hasta el 20% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés en compras vinculadas con viajes, alojamiento, gastronomía, transporte y productos regionales.

El titular de la entidad, Daniel Tillard, destacó la relevancia de acompañar a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina: “Como principal Banco argentino no podemos dejar de tener una oferta muy potente a favor del turismo interno, por lo que hemos ampliado y reforzado nuestra propuesta permanente”, señaló. Además, explicó que las promociones están diseñadas para facilitar el acceso a servicios turísticos y permitir que empresas y clientes se adhieran fácilmente.

Entre los beneficios, se encuentran: financiación en 6, 9 y 12 cuotas sin interés para compras en agencias de turismo habilitadas; un 10% de descuento en hoteles y hosterías con planes de 9 y 12 cuotas sin interés mediante la billetera digital MODO BNA+; 20% de descuento en gastronomía con tope de $10.000 por compra; y promociones en alquiler de autos, balnearios, micros de larga distancia y productos regionales.

El anuncio se dio en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar la recuperación del sector, que en gestiones anteriores recibió estímulos como el programa Previaje, destinado a incentivar el consumo y sostener la actividad durante la pandemia.

La FIT 2025 se lleva a cabo del 27 al 30 de septiembre en La Rural, con la participación de las 24 provincias argentinas y más de 60 países, y un total de cerca de 1.700 expositores que esperan recibir a más de 135.000 visitantes. El Banco Nación instaló un stand institucional para asesorar sobre los productos financieros y beneficios disponibles.

El acto inaugural contó con la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Lisandro Catalán y Patricia Bullrich; el secretario de Turismo, Daniel Scioli; y el presidente de la FIT, Andrés Deyá, entre otras autoridades.